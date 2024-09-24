Министр аграрной политики Коваль пришел на госслужбу с кучей долгов, а теперь живет в квартире премиум-класса – 'Слідство.Інфо'

Новый министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль сейчас проживает в квартире площадью 170 квадратных метров в столичном жилом комплексе премиум-класса. Однако так было не всегда – на государственную службу он пришел с большими долгами и мизерной зарплатой.

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Квартира, в которой проживает министр, принадлежит его теще и могла стоить 17,7 миллионов гривен. Таких средств на ее приобретение у женщины не было, если говорить об официальных доходах. Об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо".

Там отметили, что покупка квартиры состоялась тогда, когда Коваль возглавлял Ривненскую ОГА, а связанные с ним фирмы "получали миллиардные подряды на строительство, ремонт и обслуживание дорог в регионе".

Журналисты исследовали декларацию нового министра, в которой Коваль указал, что с августа 2023 его жена арендует квартиру в Киеве площадью 170 квадратных метров. В этом доме проживает вся их семья. Владелицей квартиры отмечена Галина Петровна Баранюк.

Находится это жилье в жилом комплексе премиум-класса возле Голосеевского парка в Киеве. Собственницей жилища оказалась теща министра, которая купила ее в июле 2021 года.

69-летняя женщина всю жизнь проживает в Черновцах. Она на пенсии, а раньше раньше работала бухгалтером на разных предприятиях в Черновцах. Документ, предоставленный "Слідству.Інфо" источниками, содержит информацию, что в течение 2014-2020 годов Галина Баранюк всего заработала 495 тысяч гривен. В среднем ее доход в течение указанных семи лет составил 6 тысяч гривен в месяц. Также Галина Баранюк не продавала объекты недвижимости, которые могли бы позволить ей в 2021 году купить квартиру в Киеве за 17,7 миллиона гривен.

"Журналисты "Следствия.Инфо" также исследовали декларации министра за 2019-2021 годы и не увидели информации о займах, которые он или его жена могли предоставить Галине Баранюк для покупки квартиры. "Дыры" в 17,7 миллиона гривен, которая могла бы объяснить происхождения недвижимости, в декларациях министра за 2019-2021 год тоже нет", – сказано в статье.

У самого Коваля за год до того, как его назначили главой Ривненской ОГА, было более 1 миллиона 300 тысяч гривен долгов и налоговых обязательств. В то время Виталий Коваль зарабатывал чуть больше 8 тысяч гривен в месяц, руководя ООО "Санако" и ООО "ВВВ Монтаж", сообщает ривненское медиа "Четвертая власть".

Глава ОО "Антикоррупционный штаб" Сергей Миткалик говорит, что важно, чтобы чиновник объяснил, откуда у его тещи были деньги на приобретение недвижимости, которой он пользуется и к происхождению которой есть вопросы. Ввиду значительной суммы, упомянутой выше, за расследование происхождения имущества должны взяться антикоррупционные органы, отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, новоиспеченный экс-глава Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Виталий Коваль был назначен главой Министерства аграрной политики и продовольствия Украины. До этого он четыре года работал председателем Ривненской областной государственной администрации.

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