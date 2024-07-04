Минимальные зарплаты и пенсии хотят заморозить на годы, при этом доллар и цены будут расти: главное из Бюджетной декларации

Кабинет министров планирует заморозить минимальные зарплаты и пенсии. Собеседники в правительстве говорят, что соцстандарты не планируют пересматривать как минимум в бюджете на 2025 год. При этом в Бюджетной декларации отмечено: прожиточный минимум (а от него зависит и минимальная пенсия) и минимальную зарплату заморозят до 2027-го.

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Вместе с тем, в следующем году ожидается значительная девальвация гривни. Доллар может подорожать более чем на 10% и достичь отметки в 45 грн/$. Общий уровень цен (индекс инфляции) будет приближаться к 10% в год в последующие два года. Только в 2027 году инфляция замедлится до 8%.

О том, какие нововведения ожидают украинцев согласно Бюджетной декларации, читайте в материале OBOZ.UA.

Что будет с зарплатами и пенсиями?

Бюджетная декларация удивила даже некоторых представителей команды власти. Это документ, который раз в несколько лет принимает Кабинет министров и прогнозирует основные макропоказатели и демонстрирует оценки правительства относительно доходов и расходов государства. Наиболее чувствительная новость: в правительстве предлагают заморозить минимальную зарплату и прожиточный минимум до 2027-го. Пока это только официальное заявление о намерении. Но если ситуация не изменится, вероятно, украинцев ждут тяжелые годы.

"Это будет катастрофа", – рассказывает OBOZ.UA о последствиях такого решения доктор экономических наук, заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько. Дело в том, что от прожиточного минимума зависит и уровень минимальной пенсии.

За два года большой войны общий уровень бедности в Украине вырос в 1,5-1,7 раза. Но "глубокая бедность" за этот же период выросла более чем в пять раз. Глубокой бедностью называют ситуацию, когда доходов не хватает на обеспечение физиологических потребностей, то есть человек вынужден недоедать. В этой категории находятся и пенсионеры, которые живут на минимальную выплату.

"Понятно, что идет война, но доходы людей не то, на чем нужно критически экономить. Экономика тоже зависит от доходов людей... Только за два года большой войны масштабы бедности выросли в 1,5-1,7 раза. А вот когда мы берем глубокую бедность, это доля выживающих людей, там их количество выросло более чем в 5 раз", – говорит Черенько.

OBOZ.UA пообщался с двумя представителями правительства. Оба подтвердили: в проекте бюджета как минимум на 2025 год не будет повышения минимальной зарплаты и прожиточного минимума. "Мы для возрастных групп минимальную пенсию повышаем отдельным решением правительства. Поэтому для большинства минимальная пенсия все равно будет расти, но по общему уровню минимальной пенсии и минимальной зарплаты, к сожалению, их уровень будет заморожен", – пояснили в правительстве.

Отметим, действительно, в Украине есть сразу несколько минимальных пенсий. Например, пенсионеры в возрасте от 70 до 80 лет, имеющие страховой стаж 35 лет мужчины и 30 лет женщины, получают пенсию не ниже 3240 грн. Но эти "минимальные пенсии" получают только те, кто выполнил норму по стажу и достиг определенного возраста. Остальные пенсионеры должны получать не меньше минимальной пенсии, уровень которой зависит от прожиточного минимума для тех, кто потерял трудоспособность. Сейчас это 2361 грн, и эта цифра не будет меняться.

Как изменятся доходы украинцев?

Андрей Рева, бывший министр соцполитики, рассказывает OBOZ.UA: социальные стандарты уже замораживали в 2015-м, и тогда преодолеть падение доходов было крайне сложно. Рева, комментируя такое решение правительства, заявил: "Даже Гетманцев выразил сомнения, что это нужно делать. У нас были заморожены стандарты на один год в 2015-м. Это привело к падению жизненного уровня и в 2016-м было очень трудно исправить этот провал. Вы можете заморозить соцстандарты, но инфляцию вы не заморозите. Людям нужно жить".

Действительно, глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале заявил, что в парламенте дадут свои предложения. Отметим, что проект бюджета разрабатывает и подает в Раду правительство, однако принять его могут только парламентарии. Также они вправе вносить правки в проект Кабмина.

"Понимаю логику Минфина, но считаю такой шаг чрезмерно жесткой мерой по фискальной консолидации, тем более в условиях прогнозируемого ускорения инфляции. В таких условиях не совсем реалистичным выглядит как минимум задача возвращения из-за границы мигрантов. Этот вопрос обязательно будет продискутирован в парламенте, мы дадим свои оценки и предложения", – отметил Гетманцев.

За четыре года кумулятивный уровень инфляции (с 2024-го по 2027-й) составит 35,8%. Если за этот период не изменится минимальная зарплата и пенсия, доходы беднейших украинцев упадут на треть.

При том, как говорит Рева, увеличение минималки позволяет увеличить поступление в бюджет. Работодатели увеличивают минимальную зарплату, вместе с тем растет поступление от налога на доходы физлиц, единого соцвзноса.

"Изменение минимальной зарплаты не только увеличивает доходы бюджета, но увеличивает расходы государственных предприятий, где у многих зарплаты привязаны к минимальному уровню. Минимальная зарплата первые два года полномасштабного вторжения никуда не двигалась. Только вот сейчас в два этапа поднялась", – добавляет Паращий.

Что будет с курсом доллара?

Гривня значительно девальвирует, начиная с 2025-го. Если курс, заложенный в бюджет на этот год, составляет 40,7 грн/$, то уже в следующем году в правительстве предусмотрели девальвацию гривни вплоть до отметки в 45 грн/$. Девальвация ожидается на уровне 10,5%. В то время как с 2025-го по 2026-й гривна по отношению к доллару потеряет всего 3,3%.

Девальвация на 10% – достаточно пессимистические оценки. В комментарии OBOZ.UA руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий отметил, что, по его мнению, это маловероятный сценарий. Министерство финансов всегда стремится заложить наиболее пессимистические оценки по курсу, потому что это приводит к увеличению доходов. Однако чаще эти прогнозы не реализуются.

"Нужно понимать, что для Министерства финансов склонность завышать ожидаемый курс доллара она нормальная. Потому что чем выше курс доллара, тем больше налогов они собирают", – говорит Паращий. Также он отмечает, что пессимистические оценки относительно курса доллара озвучили и в МВФ. Там ожидают, что в следующем году стоимость гривни по отношению к доллару будет достигать 45,8 грн/$.

Отметим, декларацию разработали с учетом того, что все ставки налогов не изменятся, кроме акцизов на горючее и табак. Это объясняется тем, что законопроект о повышении налогов еще не принят правительством. При этом, как говорят источники OBOZ.UA, уже в этом месяце должны утвердить законопроект, целью которого является повышение НДС и НДФЛ. Это значительно изменит ситуацию с поступлением в бюджет.

Четкие прогнозы в правительстве разработать не могут из-за неопределенности относительно продолжительности и интенсивности военных действий. Есть угроза блокады автомобильного транзита (в первую очередь польскими активистами) украинских сельскохозяйственных товаров, блокада морских портов Украины. Бюджетная декларация разрабатывается с учетом рекомендаций кредиторов, в первую очередь МВФ.

"Бюджетная политика будет направлена на уменьшение уровня дефицита государственного бюджета в 2025-2027 годах, который был увеличен с целью удовлетворения потребностей в финансовых ресурсах государства после начала полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", – говорится в презентации правительства. Даже после завершения полномасштабной войны украинцев ждет по меньшей мере несколько тяжелых лет. Для стабилизации бюджета и сокращения долговой нагрузки придется пойти на жертвы. Однако при этом важно в первую очередь защитить наиболее уязвимые категории населения: пенсионеров и работающих на минимальную зарплату. Экономия за их счет может привести к тому, что количество украинцев со статусом "глубокой бедности" достигнет критической отметки.