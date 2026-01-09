Михаил Федоров показал зарплату в 2025 году: сколько заработал перед анонсированным увольнением из Минцифры

В прошлом году зарплата первого вице-премьера – министра по цифровой трансформации, который сейчас является кандидатом на должность министра обороны, Михаила Федорова. В прошлом году он заработал более чем на 200 тыс. грн больше – 1,34 млн грн.

Об этом говорится в его годовой декларации. Следует отметить, что его доходы заметно выросли, заметно с началом политической карьеры, но все еще ниже, чем были, когда он занимался бизнесом.

Доходы за 2025 год

Заработная плата вице-премьера составила весь его доход – 1 344 688 грн .

. Супруга министра Анастасия Федорова задекларировала 9 201 174 грн доходов от занятия предпринимательской деятельностью.

Следует отметить, что с момента, когда Михаил Федоров возглавил Минцифры, его зарплата выросла более чем вдвое. До того он занимался бизнесом, и его доходы были в разы выше:

2018 год – 4,4 млн грн ;

; 2019 год – 5,5 млн грн ;

; 2020 год – 630 тыс. грн ;

; 2021 год – 641 тыс. грн ;

; 2022 год – 885 тыс. грн ;

; 2023 год – 986 тыс. грн ;

; 2024 год – 1,1 млн грн.

Денежные активы

Вице-премьер: 769,8 тыс. грн на банковских счетах.

на банковских счетах. Жена: 46,3 тыс. грн на банковских счетах.

Недвижимость

Михаил Федоров задекларировал квартиру в Киеве (74,8 кв. м ) , арендованное нежилое помещение (2,9 кв. м), два машиноместа в Киеве (15,6 кв. м и 15,7 кв. м ).

) арендованное нежилое помещение два машиноместа в Киеве и ). Анастасии Федоровой принадлежит земельный участок в Запорожской области(20 тыс. кв. м), а также она арендует два нежилых помещения в Киеве(17,3 кв. м и 47,8 кв. м).

Транспортные средства

Михаил Федоров – Audi Q8 2019 года выпуска.

2019 года выпуска. Его жена – Audi A4 2016 года выпуска.

Объекты интеллектуальной собственности

Супруги владеют двумя брендами. Михаилу Федорову принадлежит торговая марка SMMSTUDIO, а его жене торговая марка COVER.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский предложил своему многолетнему соратнику Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, на 13 января в Верховную Раду внесли проект постановления о его увольнении из Минцифры, а на 14 января – о назначении министром обороны.

Также OBOZ.UA сообщал, что за неполный прошлый год доход уволенного с должности руководителя Офиса президента Андрея Ермака составил 1,2 млн грн, из которых 747 тыс. грн – зарплата. Но, очевидно, этих средств экс-чиновнику оказалось недостаточно, ему пришлось потратить 17 тыс. евро собственных наличных сбережений. Кроме того, он хранит на банковских депозитах почти 7 млн грн.

