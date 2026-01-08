Сколько Ермак заработал в 2025 году: опубликована зарплата перед увольнением

За неполный прошлый год доход уволенного с должности главы Офиса президента Андрея Ермака составил 1,2 млн грн, из которых 747 тыс. грн – это была зарплата. Но, очевидно, этих средств экс-чиновнику оказалось недостаточно, ему пришлось потратить 17 тыс. евро собственных наличных сбережений.

Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации, поданной при увольнении с должности. За 11 месяцев работы на должности руководителя ОП Ермак заработал 747 468 гривен (то есть его среднемесячная зарплата составляла около 70 тыс. грн), а также он получил 475,7 тыс. грн в качестве процентов от депозитов в банках.

Денежные активы Ермака

Депозиты в банках – 6,53 млн грн и 356 тыс. грн.

Долг ООО "Гарнет Интернешнл Медиа Групп" – 4,98 млн грн.

Наличные – 3 тыс. евро и $3 тыс.

Следует отметить, что за год наличные сбережения чиновника значительным образом сократились. В декларации за 2024 год он указывал, что владеет 20 тыс. евро и $3 тыс.

Другое имущество

Квартира в Киеве площадью 107,8 кв.м.

площадью 107,8 кв.м. Авто Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 года выпуска (приобретен в 2020 году).

d 4MATIC long 2019 года выпуска (приобретен в 2020 году). Права на фильм "Сквот32".

Что предшествовало

Следует отметить, 28 ноября Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса президента Украины. В тот же день президент Владимир Зеленский его уволил.

Перед этим стало известно, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят у него обыски, связанные с расследованием масштабной коррупционной схемы в энергетической отрасли, которую разоблачили правоохранители. Тогда чиновник заявил, что сотрудничает со следствием и не препятствует проведению процессуальных действий.

2 января новым руководителем Офиса президента Украины стал уволенный в тот же день глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов. Зеленский объяснил такой выбор тем, что руководитель ГУР обладает необходимым опытом в соответствующих направлениях и достаточным потенциалом для достижения результатов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, после начала полномасштабной войны Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало скрывать некоторые имущественные декларации. Объясняется это соображениями безопасности – ведь речь идет, в частности, о военнослужащих. Впрочем, журналистам удалось выяснить, что в целом, перечень оснований для засекречивания деклараций "значительно больше и, похоже, не всегда оправдан". В частности, только за 2025 год удаленными оказались декларации депутатов сельских советов, работников сервисной службы, таможенников, судей, правоохранителей, бывших высокопоставленных чиновников и даже кандидатов на должности.

