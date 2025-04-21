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Мелкую украинскую монету продают за огромные деньги: как выглядит

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
1,5 т.
Мелкую украинскую монету продают за огромные деньги

Некоторые украинские монеты высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что те готовы покупать их за большие деньги. К примеру, украинскую монету 2 коп. на аукционе продают за 42 500 грн.

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Объявление размещено на платформе Violity. Согласно ему:

  • монета отчеканена в 2000 году;
  • материал – нержавеющая сталь.
Украинские 2 копейки 2000 года продают за 42 500 грн

Кроме того, отмечает автор объявления, монета находится в хорошем состоянии. А реставрации она ранее не подвергалась.

Такие 2 копейки хотят продать за большие деньги

"2 копейки 2000 года. Состояние хорошее. Подлинник. Покупал перед войной", – говорится в объявлении.

В каком состоянии находиться выставленная на продажу монета

Чем особенные 2 копейки 2000 года

В то же время, согласно данным НБУ, в 2000 году монеты номиналом 2 копейки официально не чеканились. Их производили только в:

  • 1992-1994;
  • 1996;
  • 2001-2013 годах.

Со своей стороны, коллекционер Дима Лаврик сообщает: монеты, подобные выставленной на продажу, настоящие – однако они чеканились специально для продажи нумизматам. Или же были созданы по их заказу.

Таким образом, ни тираж, ни доступное количество таких монет точно неизвестно. А значит, и найти их довольно сложно. Что делает 2 копейки 2000 года очень редкими.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же вркемя Национальный банк продает памятную монету в 5 грн – по 472 грн за штуку. Она посвящена уникальной технике плентанизма украинского художника Ивана Марчука и получила название "Плентанизм (Иван Марчук)". Каждый покупатель может приобрести не более 5 монет.

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