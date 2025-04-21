Мелкую украинскую монету продают за огромные деньги: как выглядит

Некоторые украинские монеты высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что те готовы покупать их за большие деньги. К примеру, украинскую монету 2 коп. на аукционе продают за 42 500 грн.

Видео дня

Объявление размещено на платформе Violity. Согласно ему:

монета отчеканена в 2000 году;

материал – нержавеющая сталь.

Кроме того, отмечает автор объявления, монета находится в хорошем состоянии. А реставрации она ранее не подвергалась.

"2 копейки 2000 года. Состояние хорошее. Подлинник. Покупал перед войной", – говорится в объявлении.

Чем особенные 2 копейки 2000 года

В то же время, согласно данным НБУ, в 2000 году монеты номиналом 2 копейки официально не чеканились. Их производили только в:

1992-1994;

1996;

2001-2013 годах.

Со своей стороны, коллекционер Дима Лаврик сообщает: монеты, подобные выставленной на продажу, настоящие – однако они чеканились специально для продажи нумизматам. Или же были созданы по их заказу.

Таким образом, ни тираж, ни доступное количество таких монет точно неизвестно. А значит, и найти их довольно сложно. Что делает 2 копейки 2000 года очень редкими.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же вркемя Национальный банк продает памятную монету в 5 грн – по 472 грн за штуку. Она посвящена уникальной технике плентанизма украинского художника Ивана Марчука и получила название "Плентанизм (Иван Марчук)". Каждый покупатель может приобрести не более 5 монет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!