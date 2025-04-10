Нацбанк продает 5 грн с уникальным дизайном: купить можно ограниченное количество

Национальный банк продает памятную монету в 5 грн – по 472 грн за штуку. Она посвящена уникальной технике плентанизма украинского художника Ивана Марчука и получила название "Плентанизм (Иван Марчук)". Каждый покупатель может приобрести не более 5 монет.

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Об этом сообщают в самом НБУ. Там отмечают: в наличии осталось 3 155 монет.

"Памятная монета "Плентанизм" (Иван Марчук) посвящена уникальной технике плентанизма гениального художника современности Ивана Марчука. Его авторский стиль, подобный кружеву из тончайших мазков, придает картинам объемности, создавая иллюзию динамического света игрой оттенков. Эта памятная монета служит почетом выдающемуся мастеру, чье дарование и новаторский подход к живописи получили признание во всем мире", – говорится в описании монеты.

Что известно о монете

Монета была введена в обращение в 2024 году.

Материал – нейзильбер (специальный сплав меди, никеля и цинка).

Гурт монеты рифленый

Тираж монеты – 75 000 штук.

Продается монета в сувенирном паковании. На котором указаны:

техническая информация о ней;

информация о Марчуке и Плентанизме.

Как выглядят 5 грн с уникальным дизайном

На аверсе монеты (лицевой стороне) в центре композиции изображен фрагмент картины "Пробуждение", созданной Иваном Марчуком в 1992 году. Справа от композиции на матовом фоне размещены надписи:

УКРАИНА;

номинал;

графический символ гривни.

"Также отмечен год чеканки – 2024, малый Государственный Герб Украины. И логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины", – рассказали в НБУ.

На реверсе (обратная сторона) изображен фрагмент картины "Пробуждение" – образ девушки с голубо-желтой лентой на голове. Она стоит на фоне "цветущих родных просторов, символизируя пробуждение Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, дизайн украинских монет 1 и 2 грн в ближайшее время не будут менять – даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Впрочем, в Нацбанке не отказались от этой идеи – ожидается, что к ее реализации вернутся после стабилизации ситуации в стране.

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