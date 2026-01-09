Мелкую украинскую монету можно продать за 10 тысяч: какая ценится
Некоторые старые украинские монеты стоят больших денег. Дело в том, что коллекционеры ценят их за определенные особенности и редкостность. При этом платить тысячи гривен они готовы даже за монеты низких номиналов – например, за 5 копеек 1992 года уникальной разновидности 1.1ААк можно получить от 4 000 до 10 000 грн.
Как объяснили специалисты ресурса "Монеты-ягодки", отличить от других монет их можно по ряду признаков. В частности:
- среднему зубу тризуба – с утолщением в верхней части;
- единицей в дате – она с хвостиком;
- грозди №2 – в форме прямоугольного треугольника.
- гурте с крупной насечкой.
"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на гурте. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы. Если на гурте мелкая насечка – то разновидность 1.1ААм, такая монета встречается очень часто, поэтому ничего не стоит", – рассказали специалисты.
Какие монеты подлежат изъятию
В то же время, в Украине выводят из обращения монеты, выпущенные до 2003 года. Это, в частности:
- 1 копейка;
- 2 копейки;
- 5 копеек;
- 25 копеек.
Такие монеты не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги. Причина – намерение НБУ оптимизировать номинальный ряд.
В целом же, отметили в регуляторе, выведение монет из обращения является частью "комплексного решения по оптимизации номинального ряда монет". Его цель, как утверждается:
- Повышение защиты и качества денег.
- Упрощение наличных расчетов.
"Они уже длительно изымаются из обращения. Их не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги", – рассказали в Нацбанке.
Как сообщал OBOZ.UA, также Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако лишь те, которые были выпущенны в 2003-2007 годах. За счет этого в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении.
