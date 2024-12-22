Медуслуги для украинцев станут платными: сколько будут стоить и когда заработают нововведения

С 1 января 2025 года все медицинские процедуры в Украине будут бесплатными только при наличии направления врача, а при его отсутствии пациенты будут платить полную стоимость. Медицинские услуги, не входящие в Программу медицинских гарантий, станут платными, а больницы сами будут устанавливать их стоимость.

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Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения 2014-2015 гг. Наталья Лисневская в комментарии для СМИ. Основные нововведения определены постановлением Кабинета Министров Украины №781 от 5 июля 2024 года.

Согласно нововведениям, все медицинские услуги будут бесплатными исключительно при наличии направления врача. Без направления пациенты вынуждены будут уплачивать полную стоимость процедур. Исключения касаются только тех случаев, когда направление не требуется по законодательству.

Все услуги, не входящие в программу, будут платными. Минздрав также должен до конца 2024 года обновить таблицу медицинских услуг, чтобы сделать ее максимально прозрачной для пациентов. Больницы обязаны обнародовать список бесплатных процедур на официальных сайтах и информационных стендах.

Эксзамминистра здравоохранения Наталья Лисневская объяснила, при каких обстоятельствах пациенты будут платить за медицинские услуги:

обращение без направления врача;

услуги, оказываемые по договорам с юридическими лицами;

обслуживание в учреждениях сектора безопасности и обороны для пациентов, не относящихся к прикрепленному контингенту;

медицинские услуги вне Программы медицинских гарантий.

Пациенты также могут оплачивать дополнительные услуги, если базовая стоимость покрывается государственной программой. Например:

медицинское обслуживание на дому по просьбе пациента;

выбор конкретного врача для плановой помощи;

нахождение в палатах повышенного комфорта.

После внедрения новых правил, платная медицинская помощь будет оформляться документально с фиксацией в электронной системе здравоохранения. Оплата будет производиться безналично, исключительно на официальные счета медицинских учреждений. Это, по словам Лисневской, поможет избежать коррупционных рисков и сделает систему более прозрачной.

Учреждения здравоохранения будут иметь право самостоятельно устанавливать стоимость платных услуг. В то же время, они должны обеспечить доступность информации о ценах для населения. Новые правила призваны создать условия, в которых пациенты будут четко понимать, за что они платят и какие услуги гарантированно бесплатны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 января 2025 года работодатели обязаны организовывать и оплачивать психиатрические осмотры для работников, деятельность которых требует особых требований к психическому здоровью. Новые правила обеспечат безопасность на рабочих местах и адаптируют украинские стандарты к международным нормам.

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