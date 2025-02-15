Масштабный перерасчет пенсий проведут через несколько недель: озвучен возможный размер прибавки

В Украине с 1 марта проведут индексацию большинство пенсий. Размер прибавки составит не менее 10% (проект бюджета ПФУ), а по некоторым расчетам может достичь 11-12%.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Согласно последним данным ПФУ (за 1 января 2025-го), в Украине пенсию по возрасту получают 7,5 млн из 10,3 млн пенсионеров. На них и распространяется индексация, предусмотренная Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Размер индексации считается по формуле:

50% инфляции за прошлый год + 50% среднего за три года роста зарплат.

В проекте бюджета ПФУ предусмотрено, что индексацию проведут на 10%. Хотя с учетом более высокой, чем планировалось, инфляции в 2024-м, по предварительным расчетам OBOZ.UA, индексация может произойти на 11-12%. Закон предоставляет возможность правительству, учитывая возможности бюджета, изменять размер индексации. Но бюджет Пенсионного фонда является дефицитным, как и бюджет страны. Поэтому рассчитывать на то, что индексация будет значительно более 10%, не приходится.

В 2024-м на пенсии по указанному выше закону потратили 502,9 млрд грн. В этом году, согласно проекту бюджета ПФУ, речь идет уже о 528,2 млрд грн. Следовательно, бюджет увеличится всего лишь на 5%. Но и такой прибавки может хватить на индексацию в 10%. Дело в том, что не индексируют недавно назначенные пенсии (они не успели устареть).

Кроме того, индексация устроена так, что в некоторых случаях ее размер может быть значительно меньше 10%. Например, в прошлом году индексация составила почти 8%. При этом средняя пенсия по стране в преддверии индексации составляла 5 385 грн. Следовательно, если бы все пенсии проиндексировали на 8%, то в среднем бы прибавка составляла 430 грн (и это при условии, если бы повышали все пенсии без исключения). Однако на самом деле средний размер прибавки составил 322 грн. А за четыре месяца прошлого года, учитывая период индексации, средняя пенсия возросла всего лишь на 6,3%.

О том, что действующая система индексации несовершенна, говорят и в правительстве. К примеру, в пояснительной записке к реформе первого уровня пенсионной системы (разработчик – Минсоцполитики) говорится: "Формула индексации со временем существенно обесценивает размер пенсии, что требует проведения периодического "осовременивания". Это связано с тем, что в долгосрочном периоде в Украине, как правило, темпы роста заработной платы превышают темпы инфляции. Если не изменять механизм, коэффициент замещения будет постоянно падать".

Как ранее писал OBOZ.UA, Одесский окружной административный суд удовлетворил иск бывшего замруководителя Измаильской местной прокуратуры Одесской области Николая Рашкова. 2 января 2025 года ему назначили пенсию задним числом с июня 2023 года (на тот момент ему было 39 лет). Имея статус лица с инвалидностью Рашков будет получать прокурорскую пенсию, имея всего 15 лет и 6 месяцев прокурорского стажа.

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