Пенсии в Украине пересчитают уже с 1 марта: какой будет индексация, сколько можно получать и почему этого недостаточно

В Украине 1 марта проведут ежегодную индексацию пенсий. Перерасчет затронет абсолютное большинство украинцев, которые находятся на заслуженном отдыхе, и составит около 10%. При этом для каждого украинца размер перерасчета будет индивидуальным. Несмотря на то что индексация по состоянию на данный момент – едва ли не единственный механизм относительно действенного повышения пенсий в 2025-м, который уже предусмотрен законом, этого будет мало.

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О том, как будет происходить индексация, кого она коснется и почему будет недостаточной, читайте в материале OBOZ.UA.

Масштабная индексация пенсий с марта: ответы на главные вопросы

Индексация пенсий предусмотрена Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". То есть будут повышать выплаты тем, кто вышел на пенсию по общим правилам. Если пенсионер получает пенсию согласно Закону "О прокуратуре" или это "чернобылец", судья, военный пенсионер и т.д., то ежегодная индексация его не затронет. Правда, Кабинет министров своим постановлением может повысить пенсии и этим категориям (так было в прошлые годы), но только если для этого будет достаточный бюджет.

Согласно последним данным ПФУ (за 1 января 2025-го), в Украине пенсию по возрасту получают 7,5 млн из 10,3 млн пенсионеров. На них и распространяется индексация, предусмотренная Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Размер индексации считается по формуле:

50% инфляции за прошлый год + 50% среднего за три года роста зарплат.

В проекте бюджета ПФУ предусмотрено, что индексацию проведут на 10%. Хотя с учетом более высокой, чем планировалось, инфляции в 2024-м, по предварительным расчетам OBOZ.UA, индексация может произойти на 11-12%. Закон предоставляет возможность правительству, учитывая возможности бюджета, изменять размер индексации. Но бюджет Пенсионного фонда является дефицитным, как и бюджет страны. Поэтому рассчитывать на то, что индексация будет значительно более 10%, не приходится.

В 2024-м на пенсии по указанному выше закону потратили 502,9 млрд грн. В этом году, согласно проекту бюджета ПФУ, речь идет уже о 528,2 млрд грн. Следовательно, бюджет увеличится всего лишь на 5%. Но и такой прибавки может хватить на индексацию в 10%. Дело в том, что не индексируют недавно назначенные пенсии (они не успели устареть).

Кроме того, индексация устроена так, что в некоторых случаях ее размер может быть значительно меньше 10%. Например, в прошлом году индексация составила почти 8%. При этом средняя пенсия по стране в преддверии индексации составляла 5 385 грн. Следовательно, если бы все пенсии проиндексировали на 8%, то в среднем бы прибавка составляла 430 грн (и это при условии, если бы повышали все пенсии без исключения). Однако на самом деле средний размер прибавки составил 322 грн. А за четыре месяца прошлого года, учитывая период индексации, средняя пенсия возросла всего лишь на 6,3%.

О том, что действующая система индексации несовершенна, говорят и в правительстве. К примеру, в пояснительной записке к реформе первого уровня пенсионной системы (разработчик – Минсоцполитики) говорится: "Формула индексации со временем существенно обесценивает размер пенсии, что требует проведения периодического "осовременивания". Это связано с тем, что в долгосрочном периоде в Украине, как правило, темпы роста заработной платы превышают темпы инфляции. Если не изменять механизм, коэффициент замещения будет постоянно падать".

Проще говоря, украинские пенсионеры с каждым годом беднеют. Если "нормальной" считается пенсия, размер которой составляет около 40% привычного заработка, то украинцы сейчас получают около 29%.

"При ежегодной индексации пенсии пересчитывается не вся совокупная выплата, а лишь одна из ее составляющих – основной размер пенсии. При таких условиях часто возникают ситуации, когда во время индексации выплата не увеличивается или увеличивается лишь на несколько гривен. Это приводит к ощущению несправедливости и уменьшению доверия к государству и к пенсионной системе со стороны получателей пенсий", – отмечают в Минсоце.

Повышают не всю пенсию, а только ее расчетную часть. Есть пенсия, рассчитанная по формуле, и ее размер может значительно отличаться от фактического размера выплаты. Так как "на руки" пенсионер получает пенсию с учетом всех доплат, надбавок для возрастных категорий и т.п. Но при индексации будут повышать только часть, которая подсчитана по формуле. Например, пенсия размером 3200 грн может возрасти, например, на 150 грн (если это пенсионер, который давно вышел на заслуженный отдых, и расчетный размер пенсии составляет 1500 грн), а не 320 грн.

Почему индексации будет слишком мало

2,7 млн пенсионеров получают до 3 тыс. грн пенсии. Еще 1,8 млн – от 3 тыс. до 4 тыс. грн и 1,9 млн пенсионеров – от 4 тыс. до 5 тыс. грн. Следовательно, в сумме до 5 тыс. грн получают 6,4 млн пенсионеров (62,1% от общего количества). В то же время фактический прожиточный минимум для потерявшего трудоспособность человека составляет уже более 6,5 тыс. грн на человека. То есть все украинские пенсионеры, которые получают меньше указанной суммы, находятся за чертой бедности.

Индексация на уровне 10% не компенсирует даже рост цен в прошлом году, который произошел на уровне 12%. Кроме того, в бюджете на 2025 год не предусмотрено повышения минимальной пенсии и минимальной зарплаты. Следовательно, часть пенсионеров останется с выплатой в 2 361 грн. Это гарантированный государством минимальный размер пенсии, который даже не может обеспечить физиологические потребности человека.

Индексация в марте 2025 года может быть менее важным шагом, чем повышение пенсий в июле 2025-го в случае, если в Раде примут разработанную реформу солидарной системы. В таком случае произойдет перерасчет всех уже назначенных пенсий по новой формуле. Она будет гарантировать рост пенсий в первую очередь для самых бедных украинцев. Следующим шагом должен стать запуск накопительного уровня пенсионного обеспечения. Итого эти два шага должны гарантировать уже следующим поколениям пенсию, размер которой будет обеспечивать хотя бы необходимый уровень дохода.