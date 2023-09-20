Масштабная индексация пенсий в Украине: озвучены новые размеры выплат и названа дата

В Украине в 2024-м индексация пенсий остается под большим вопросом. Однако даже без нее выплаты повысят как минимум трем категориям: тем, кто выполнил требования по стажу и достиг возраста 65 лет, и тем, кто получает максимальные либо минимальные пенсии. О том, кому и как пересчитают выплаты в 2024-м, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как могут индексировать пенсии в 2024-м?

Индексация пенсий в Украине должна происходить в марте каждого года (но необязательно). При этом размер повышение считается по формуле: 50% от среднего за три года роста зарплат плюс половина от прошлогодней инфляции. Такая формула позволяет удерживать размер выплаты на таком уровне, чтобы компенсировать рост цен.

Нацбанк прогнозирует, что инфляция в 2023-м составит 10,6%. А с учетом роста средней зарплаты (рассчитывается номинальный уровень), в результате индексации пенсии могут повысить на 34,6%. Это может быть одним из самых перерасчетов пенсий за последние годы.

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К примеру, если ваша пенсия составляет 3000 грн, то после индексации размер выплаты составит около 4 038 грн. Важно отметить, что это только примерный размер повышения. Точная цифра будет зависеть от показателей инфляции и динамики зарплат за 2023-й. А эту информацию Госстат подготовит только к марту 2024-го.

Тут также стоит отметить, что повышают не весь размер пенсии, а только то, что рассчитано по формуле. То есть если вы получаете разные прибавки (за возраст, стаж и т.п), то при повышении пенсий их сперва отнимут, а уже затем ту сумму, что останутся, проиндексируют.

Будет ли индексация в 2024-му?

Информации об этом на данный момент нет. Проект бюджета Украины на следующий год рассчитан так, что собранных с налогов денег хватит только на потребности армии. А вот для того, чтобы компенсировать такое повышение, Пенсионному фонду нужно увеличить свои доходы. А сделать это без роста зарплат, детенизации рынка труда, увеличения количества легальных рабочих мест, невозможно.

Кроме того, после окончания полномасштабной войны и демобилизации украинских военных они перестанут получать повышенные зарплаты, вернутся к гражданским специальностям, будут проходить реабилитацию и т.д. Значит, Пенсионный фонд не будет повышать отчисления с высоких по украинским меркам зарплат военных. То есть денег станет меньше, а возможностей повышать пенсии – не будет.

А какое еще повышение будет кроме индексации?

Если индексация пенсий не состоится, то в Украине вырастут только гарантированные пенсии (минимальные). В Украине сейчас есть три группы минимальных пенсий:

не ниже прожиточного минимума – для всех пенсионеров;

не ниже 40% минимальной зарплаты – для тех, кто выполнил требования по стажу и достиг возраста 65 лет;

для тех, кто достиг определенного возраста – размер установлен для каждой возрастной группы.

В Украине вырастут в 2024-м как минимум минимальные пенсии (в связи с ростом прожиточного минимума) – с 2093 до 2361 грн. Увеличится также и максимальная пенсия, ее размер составляет 10 минимальных пенсий. А вот пенсия для тех, кто выполнил требования по стажу, увеличится более значительно. С января ее повысят с 2680 до 3200 грн в два этапа.

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