Новые зарплаты, пенсии и рекордные расходы: главное о проекте госбюджета на 2024-й

В Украине в 2024-м цены вырастут на 10,8%, курс доллара составит 41,4 грн/$, а ВВП увеличится на 5%. В целом главный финансовый документ разработан с учетом рекордных расходов, самого большого в историю дефицита, значительного роста госдолга. О том, куда потратят бюджетные деньги и что стоит знать украинцам, читайте в материале OBOZREVATEL.

Долги превысят 100% ВВП, а собственных налогов хватит только на армию

Украина планирует взять внешние кредиты в 2024-м на 1,5 трлн грн. Все эти деньги пойдут в государственный бюджет. Фактически за счет кредитов страна финансирует все бюджетные расходы, кроме армии (это запрещено законом). Тех денег, которые получает государства в виде налогов, акцизов, дивидендов от госкомпаний и т.д. хватает только на потребности Вооруженных сил.

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"Финансирование общего фонда государственного бюджета в 2024 году планируется за счет внешних государственных заимствований в сумме 1 трлн 527 млрд 225 млн гривен. Таким образом, внешние заимствования в 2024 году составят 100 процентов общего объема поступлений", – говорится в пояснительной записке к проекту бюджета.

Государство также будет брать долги и на внутреннем рынке: выпускать собственные долговые бумаги (облигации внутреннего госзайма). Их продают, после возвращают покупателям деньги с процентами. Но полученные деньги потратят только на обслуживание внутреннего долга. Всего в 2024-м предстоит:

на погашение всего государственного долга потратить 606,4 млрд грн;

в том числе на погашение внешнее долга потратить 184,8 млрд грн;

на погашение внутреннего долга потратить 421,5 млрд грн.

"Объем платежей по обслуживанию государственного долга на 2024 год прогнозируется в объеме 422 млрд грн, в том числе государственного внутреннего долга – 254 млрд грн, государственного внешнего долга –167 млрд грн", – отмечают в проекте бюджета.

Согласно расчетам, прогнозный объем государственного долга, исчисленный в национальной валюте, составит 8,1 трлн грн и составит 104,6% от ВВП. Гарантированный государством долг, рассчитанный в национальной валюте, составит 476,6 млрд грн и составит 6,1% от ВВП.

Всего бюджет в 2024-м получит от налогов 1,5 трлн грн. Из них налоги на доходы физлиц составляет всего 313 млрд грн. Увеличение поступлений ожидают за счет:

поступления от налогов на доходы физлиц увеличатся на 36,4 млрд грн (до 313 млрд грн);

увеличения поступлений НДС на 70,1 млрд грн (297,8 млрд грн);

налог на прибыль предприятий увеличится на 62,8 млрд грн (173,5 млрд грн).

"В Украине на 2024 год предлагается изменить подходы к зачислению налога на доходы физических лиц от зарплат, денежного довольствия военных, направив их в специальный фонд госбюджета на расходы оборонно- промышленного комплекса", – говорится в пояснительной записке. Всего в 2024 году Украина потребует почти 43 млрд долларов внешнего финансирования (гранты и кредиты).

На что потратят бюджет и кто и сколько получит

Расходы на нацбезопасность и оборону предусмотрены в размере 1,69 трлн грн, отмечает глава комитета по бюджету ВРУ Роксолана Пидласа."Основным приоритетом государственного бюджета в 2024 году остается безопасность и оборона. Средства на оборону составят 1 трлн 692,6 млрд грн, что составляет 21,6% ВВП. Предусмотрены также расходы на оборонно-промышленный комплекс – в сумме 55,8 млрд грн, а именно на производство оружия в Украине", – поясняет Пидласа.

Больше всего в следующем году вырастут расходы на ветеранов – в два раза. Всего планируют потратить на реализацию ветеранскую политики 13,6 млрд грн. Как отметила Роксолана Пидласа, расходы на социальную защиту сохранены на уровне 2023 года.

Однако также увеличатся расходы и на некоторые другие отрасли. К примеру, на здравоохранение потратят 201,9 млрд грн (на 13,7% больше, чем в 2023-м). Также увеличатся расходы на образование – на 15% до 22,8 млрд грн.

Верховной Раде – 3,1 млрд грн (было 2,7 млрд грн)

Государственное управление делами – 2,6 млрд грн (было 2,7 млрд)

Секретариат Кабмина – 9,4 млрд (было 8,5 млрд)

Верховный Суд – 1,9 млрд (было 2 млрд)

Конституционный суд Украины – 333,8 млн (было 270 млн)

Офис Генерального прокурора – 14,5 млрд (13,4 млрд)

МВС – 309,7 млрд (было 308,4 млрд)

Минэкономики – 21,2 млрд (было 4,4 млрд)

Больше всего финансирование выросло у министерства по делам ветеранов. При этом, также значительно увеличилось финансирования и Минэкономики: но только за счет того, что правками в бюджет их расходы значительно урезали.

МИД – 8,2 млрд (было 6 млрд)

Министерство по делам ветеранов – 3,9 млрд (было 1,2 млрд)

Минобороны – 1,15 трлн (было 1,5 трлн)

Министерство образования и науки – 110,1 млрд (90,3 млрд)

Минздрав – 186,2 (было 176,3 млрд)

Министерство энергетики – 4,3 млрд (было 5,2 млрд)

Минсоц – 468 млрд (было 446,8 млрд)

После Минобороны традиционно больше всего получает Минсоц. Они финансируют выплаты субсидий, покрытие социальных выплат и т.д. Однако, если до полномасштабной войны в Украине Минсоц занимал первое время по объему финансирования, то сейчас – опустился на второе место.

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности – 7,8 млрд (было 7,8 млрд)

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов – 6 млрд (было 10,5 млрд)

Министерство аграрной политики и продовольствия – 3,6 млрд (было 4,69 млрд)

Министерство цифровой трансформации – 2,4 млрд (было 616,2 млн)

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры – 1,9 млрд (было 3,5 млрд)

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры – 23,1 млрд (было 48,3 млрд)

Министерство молодежи и спорта – 7,1 млрд (было 3,7 млрд)

Также значительно выросли бюджет Министерства молодежи и спорта, а также Министерства по вопросам цифровой трансформации. Правда, стоит отметить, что они традиционно имели одни из самых маленьких бюджетов среди всех министерств.

Министерство финансов – 25,4 млрд (было 35,2 млрд)

Министерство юстиции – 16,8 млрд (было 15,1 млрд)

Министерство культуры и информационной политики – 10,4 млрд (было 9,1 млрд)

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий – 935,6 млн (было 430,2 млн)

Национальное антикоррупционное бюро – 1,8 млрд (было 1,2 млрд)

Государственное бюро расследований – 3,7 млрд (было 2,4 млрд)

Судя по финансированию Центральной избирательной комиссии, выборы в 2024-м проводить не собираются. При этом в следующем году по Конституции должны состояться президентские выборы. Правда, закон запрещает проведение выборов в период военного положения. А из-за активных боевых действий и большого количества беженцев в странах-ЕС и других государствах технической возможности провести голосования нет. До окончания военного положения выборы могут не состояться.

Бюро экономической безопасности – 1,7 млрд (было 503,5 млн)

Служба безопасности – 34,8 млрд (было 31,5 млрд)

Национальная академия наук – 5,7 млрд (было 5,9 млрд)

Фонд государственного имущества – 715,3 млн (было 591,7 млн)

Центральная избирательная комиссия – 279,3 млн (было 245,4 млн)

Что будет с пенсиями и зарплатами

С января 2024-го минимальную зарплату повысят с 6700 грн до 7100 грн. Однако более значительное повышение ожидается с апреля – до 8000 грн. Оклад в тарифной сетке с января составит 3195 грн, а с апреля – 3600 грн.

"Расходы на оплату труда работников бюджетной сферы рассчитаны с учетом прогнозного размера должностного оклада работника I тарифного разряда ЕТС и прогнозного размера минимальной заработной платы", – отмечают в пояснительной записке.

Минимальная пенсия увеличится в 2024-м с 2093 до 2361 грн. Вместе с ростом минимальной пенсии из-за повышения прожиточного минимума также увеличится гарантированная выплата для тех украинских пенсионеров, которые выполнили требования по стажу и достигли 65-летия. По закону они должны получать не менее:

2680 грн – в 2023-м;

2840 грн – с января по июль 2024-го.

А вот главное повышение – ежегодная индексация в марте – все еще остается под вопросом. Индексацию проведут только в том случае, если денег в бюджете будет хватать, а Кабмин примет соответствующее решение.

В целом бюджет Украины на 2024-й является одним из самых сложных в истории. Поступления зависят от международных грантов и кредитов, госдолг продолжит расти, а инфляция все еще останется на крайне высоком уровне.