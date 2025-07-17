Любой украинец может увеличить свою пенсию: в ПФУ рассказали, как получить значительную доплату за каждый месяц

Украинцы могут увеличить свою пенсию – для этого необходимо позже выйти на заслуженный отдых. Чем позже оформить пенсию и дольше работать, тем выше будет ее размер.

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Об этом говорится в сообщении на сайте ПФУ. Так, законодательство о пенсионном обеспечении содержит нормы, которые поощряют к более позднему выходу на пенсию. Тем, кто приобрел право на пенсию по возрасту, но изъявил желание работать и получать пенсию позже, выплату увеличат.

При назначении пенсии с отсрочкой основной размер пенсии увеличивается:

на 0,5% – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;

– за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев; на 0,75% – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок более 60 месяцев.

То есть, если человек отсрочит свой выход на пенсию на период меньше, чем 60 месяцев, то за каждый год такой отсрочки он получит надбавку к пенсии в размере 6% (0,5 х 12), за два года более позднего выхода на пенсию – 12% (0,5 х 24) и т.д. А вот отсрочка на шесть лет (это – 72 месяца) уже увеличит основной размер пенсии на 54% (72 х 0,75).

Для увеличения учитываются только полные месяцы работы: повышение размера пенсии за неполный месяц страхового стажа не осуществляется.

Как считают пенсии в Украине

В Украине пенсия зависят от трех показателей: стажа, размера собственной зарплаты и средней зарплаты по стране. При расчете выплаты соотношение собственной зарплаты к средней умножают на стаж в годах и на 1%. Полученную сумму умножают на среднюю зарплату по стране за три последних года.

Так, средняя зарплата за три последних года составляет 15 057,09 грн. Итак, если вы получаете среднюю зарплату и имеете 35 лет стажа, ваша пенсия составит 5269,9 грн. Если зарплата вдвое выше средней, соответственно – 10 539,9 грн.

Где в Украине самые высокие пенсии

Среди регионов самая высокая пенсия – в Киеве. Жители столицы на заслуженном отдыхе в среднем получают 8856,57 грн. Это связано с тем, что именно в столице – самые высокие зарплаты. На втором месте – Донецкая область (7840,27 грн). Также сравнительно высокую пенсию получают пенсионеры из Луганской области – 7322,25 грн.

Зато наименьшие пенсии в Тернопольской (4957,1 грн), Черновицкой (5136,85 грн) и Закарпатской (5210,9 грн) областях. Размер пенсии зависит от размера официальной зарплаты и стажа.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в 2026-м минимальную пенсию повысят с 2361 до 2564 грн в месяц. Такие планы предусмотрены в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы.

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