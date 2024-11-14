Лишился техники в Украине – плати из собственного кармана: в России "поддержали" военных новым законом

Россия столкнулась с определенными проблемами по финансированию войны в Украине. Это выражается в том, что российские военные начнут меньше получать компенсации за ранения в ходе боевых действий, а также будут вынуждены платить за испорченную или потерянную на войне технику.

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Как сообщают росСМИ, депутаты Госдумы России уже приняли во втором и третьем чтениях закон обязывающий военнослужащих нерегулярных военных формирований оплачивать испорченную или утраченную на войне технику. Стоимость утраченного или намеренно приведенного в негодность имущества, техники и вооружений будет вычитаться из их окладов.

Кроме того, на них наложат материальную ответственность и за ущерб, причиненный по неосторожности. Штраф будет достигать не более одного оклада месячного денежного содержания и одной ежемесячной надбавки за выслугу лет.

Также на добровольцев вводится материальная ответственность за хищение, умышленное уничтожение, повреждение, порчу, незаконное использование имущества и другие умышленные действия. Ранее такая ответственность возлагалась на военнослужащих по призыву и по контракту.

Кроме того, кремлевский диктатор Владимир Путин утвердил новые правила выплат за ранения на войне. Теперь они будут получать:

3 млн рублей – за тяжелые ранения;

1 млн рублей – за легкие ранения;

100 тыс. рублей – за "другие легкие травмы".

Несмотря на то, что максимальная сумма выплаты осталась на уровне 3 млн. рублей, обновленные правила фактически означают уменьшение выплат за ранения. Поскольку раньше тяжесть травм не учитывалась.

При этом в 2024 году военные расходы страны-агрессорки составляют 11,1 трлн рублей или 30 млрд рублей в день и соответственно 210 млрд в неделю. Ежедневные расходы России на войну в Украине превышают недельные бюджеты 80% регионов, а один из них в год тратит столько, сколько выделяют из федерального бюджета на войну в сутки.

Также OBOZ.UA сообщал, что в 2024 году в России резко упало количество посетителей магазинов одежды и обуви – самое сильное сокращение произошло осенью. Тем временем россияне стали пить больше алкоголя, а в самой стране значительно увеличилось количество питейных заведений – баров, пабов.

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