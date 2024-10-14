Причины – война в Украине и бедность: россияне стали больше пить и реже покупать новую одежду

В России резко упала количество посетителей магазинов одежды и обуви – самое сильное сокращение произошло осенью. Вместе с тем, россияне стали пить больше алкоголя, а в самой стране значительно увеличилось количество питейных заведений – баров, пабов и рюмочных.

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Как пишут росСМИ, с сентября по 6 октября трафик клиентов в магазинах одежды и обуви упал на 24% относительно показателей августа. В целом, с начала года покупателей в таких торговых точках стало меньше на 12% сравнительно с аналогичным периодом 2023 года.

Снижение интереса россиян к покупке одежды и обуви наблюдается в течение всего года. Производители связывают это с тем, что реже совершают спонтанные покупки, чаще выбирая более практичные и универсальные вещи.

Кроме того, это может быть связано и с падением доходов, которые, согласно данным Росстата, в 2023 году у значительной части населения РФ составили только 98% от показателей 2013 года. Согласно статистике, средняя зарплата в России в первом квартале 2024 года составила 51 839 рублей (около $540) в месяц.

В то же время, количество баров, пабов и рюмочных за первые 2024 года по всей России увеличилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 9,2 тыс. заведений. При этом количество ночных клубов в стране сокращается.

Особенной популярным в 2024 году стал формат рюмочных. Владельцы таких заведений считают причиной взлета их посещаемости, в том числе, и экономические причины.

Посетителям рюмочных предлагается большой выбор разнообразных настоек, средняя цена которых в Москве – от 250 до 300 рублей, тогда как коктейли стоят втрое дороже. При этом наценка на настойки может доходить до 700%. Поэтому большая часть выручки таких заведений приходится на барную продукцию, а их рентабельность может достигать 42%.

Эксперты упоминают и резкое подорожание импортных крепких напитков. С начала года к августу цены на иностранный алкоголь выросли:

на водку – на 32%;

ром – на 14,8%;

бренди – на 13,3%;

виски – на 10,5%.

Несмотря на это, российские аналитики рынка алкоголя утверждают, что потребление спиртных напитков в стране в последнее время увеличивается примерно на 5% в год. Среди причин они называют психологическую напряженность, вызванную полномасштабным вторжением в Украину и ограниченные возможности для путешествий. На этом фоне, согласно официальным данным в 2023 году продажи алкоголя в России достигли рекордных уровней за последние 9 лет – до 8 литров чистого спирта на каждого потребителя старше 15 лет.

Также OBOZ.UA сообщал, что в июле 2024 года в РФ зафиксировали максимальный за 11 лет рост просроченной задолженности по зарплатам. Кроме того, объемы экспорта товаров из стран Европейского Союза (ЕС) упали до уровня 1999 года.

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