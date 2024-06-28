Курс доллара в банках разошелся с официальным: какие цены на валюту установили

Банковский курс доллара в Украине продолжает снижаться после нескольких дней непрерывного роста, даже несмотря на повышение официального курса. Так, 28 июня средняя стоимость наличного доллара в банках установилась на уровне 40,4/40,85 (покупка/продажа). Это на 5-10 копеек дешевле, чем накануне.

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Об этом свидетельствуют данные мониторинга. Небанковские обменники при этом предлагают "бакс" немного дешевле – в среднем по 40,34/40,77 грн, что значительно ниже (на 15 коп.) в продаже, чем днем ранее. В целом за неделю курс наличного доллара просел в среднем на 5 коп.

Тенденция к снижению продолжается и для евро. В банках евровалюту предлагают в среднем по 43,35/43,95 грн, на 5 коп. в продаже дешевле, чем во вчерашних расценках. В обменниках евро стоит в среднем 43,58/44,11 грн – здесь произошел небольшой, на 6 коп., рост в покупке одновременно со снижением на 9 коп. в продаже.

В то же время Национальный банк Украины (НБУ) на пятницу, 28 июня, рассчитал официальную стоимость доллара США на уровне 40,54 грн. Это:

на 3 коп. больше, чем было в четверг, 27 июня;

на 2 коп. выше, чем неделю назад;

на 15 коп. ниже исторического рекорда (40,69 грн/долл., был установлен 14 июня).

Официальная стоимость евро установилась на уровне 43,35 грн. Это на 4 копейки дороже, чем днем ранее.

Крупные коммерческие банки Украины сегодня продают доллар по ценам в диапазоне 40,74-40,9 грн. А покупать американскую валюту они готовы по 39,75-40,4 грн.

Банк Курс доллара, покупка/продажа, грн Курс евро, покупка/продажа, грн ПриватБанк 40,22/40,82 43/44 Ощадбанк 40,4/40,9 43,2/44 ПУМБ 40,4/40,9 43,4/44 Сенс Банк 40,35/40,85 43,45/44,1 Универсал Банк 39,75/40,85 42,35/43,85 Райффайзен Банк 40,2/40,73 43/43,7 Укргазбанк 40,5/40,85 43,3/43,85 Креди Агриколь 40,25/40,74 43,15/43,74

Курсы валют в таблице взяты с сайтов банков и могут отличаться от фактической стоимости в кассах – иногда с клиентов взимают дополнительные комиссии. Узнать точный обменный курс можно, обратившись в колл-центр конкретного банка.

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, средний курс валют оказался заметно выше банковского в покупке, но даже несколько ниже в продаже. Так:

американскую валюту "с рук" 28 июня предлагают по цене 40,73/40,8 грн (покупка/продажа);

(покупка/продажа); евровалюту – по 43,8/43,95 грн.

Курс доллара в июле: чего ждать от обменников

В первую неделю июля в Украине могут произойти изменения курса наличного доллара. По прогнозу банковского сектора, стоимость американской валюты будет находиться в пределах 40-41,2 грн/доллар, то есть курс может как снизиться, так и подрасти, рассказал OBOZ.UA начальник департаменту казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Он отметил, что ежедневные курсовые изменения ожидаются на уровне до 30-50 коп. в банках и до 50 коп. в обменных пунктах. "Ситуация на валютном рынке в начале и в течение всего июля будет вполне прогнозируемой: несмотря на инфляционное напряжение курсовые показатели будут колебаться в пределах новых коридоров. Кроме того, основные показатели рынка также останутся, образно говоря стабильными", – объяснил банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, до конца 2024 года в Украине ожидается рост курса доллара. Так, по прогнозам, он составит около 42 грн/доллар.

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