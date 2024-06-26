Украинцев готовят к новому курсу доллара: что будет с валютой в 2024 году

До конца 2024 года в Украине ожидается рост курса доллара. Так, по прогнозам, он составит около 42 грн/доллар. На 27 июня же НБУ обновил официальный курс до 40,51 грн/доллар.

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Консенсус-прогноз семи инвесткомпаний и аналитических центров обнародовал Центр экономической стратегии (ЦЭС). Напомнив: полгода назад прогноз составил 40,5 грн/доллар.

Кроме того, был ухудшен прогноз среднегодового курса – с 38,7 грн/доллар до 40,1 грн/доллар. Впрочем, в бюджете он заложен на уровне 40,7 грн/доллар, т.е., выше ожидаемого аналитиками.

В то же время, усредненный прогноз инфляции на 2024 год улучшен – с чуть более 10% до менее 8%. А вот ожидания роста реального ВВП, напротив, ухудшены – с около 3,9% до чуть менее 3,5%.

Стоит ли скупать валюту

В краткосрочной же перспективе в Украине не ожидается резкого изменения курса доллара. Соответственно, скупать валюту в надежде в скором времени выгодно ее продать, резона нет. Впрочем, постепенная девальвация украинской валюты все же будет происходить. Что, тем не менее, не создаст "существенных неудобств" для населения и бизнеса.

О сложившейся ситуации рассказал руководитель департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук. Он отметил: проведение Нацбанком "умеренной, контролируемой девальвации гривни" – т.е., отказ от фиксированного курса – стало одним из самых больших достижений регулятора.

При этом подчеркивается: в настоящее время на внешних счетах Украины наблюдаются "огромные дисбалансы". Которые стране "нужно постепенно закрывать". Выходом же из ситуации, по словам Ваврищука, является постепенное снижение стоимости гривни.

"Конечно, НБУ не дает никаких ориентиров по поводу динамики и глубины возможной девальвации курса, но на рынке сложилось понимание, что эти движения вряд ли будут резкими. Вряд ли мы будем видеть резкое изменение обменного курса за короткий промежуток времени", – говорится в сообщении.

В свою очередь, заместитель директора Центра экономической стратегии (ЦЭС) Мария Репко рассказала, что в ближайшее время курс доллара в Украине ожидается на уровне около 40 грн. Более того, отметила она, "такой показатель ожидается и в среднем за год".

Таким образом, объяснила Репко,ожидаемое послабление курса в конце года будет "очень умеренным". А происходить оно будет "на фоне существенного ухудшения показателей текущего счета".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по прогнозам же банковского сектора, на текущей неделе стоимость американской валюты в банках будет находиться в рамках 40-41,2 грн. Такой же курс ожидается в обменниках.

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