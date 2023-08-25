Курс доллара, изменения на рынке недвижимости и новые цены: что ждет украинцев в сентябре

В Украине в сентябре активизируется рынок недвижимости, снизится часть цен на продукты питания, Кроме того, закончится срок оплаты налога на квартиры и дома и начнется учебный год. О том, какие изменения ожидают украинцев в сентябре, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Чего ждать от рынка недвижимости

Президент Ассоциации специалистов недвижимости (АСНУ) Юрий Пита прогнозирует: цены осенью могут вырасти примерно на 10%. "То, что стоило 8-9 тысяч, может вырасти в цене до 9-10 тысяч", – рассказывает эксперт в комментарии OBOZREVATEL. Причин для такой тенденции несколько. Главная – традиционный сезонный рост спроса. К сентябрю в крупные города, в первую очередь Киев, возвращаются студенты, начинается активный бизнес-сезон. Кроме того, начинается учебный год в школах, поэтому часть родителей вместе со своими детьми возвращаются в столицу.

И хотя и спрос, и цены все еще не достигли уровня до полномасштабной войны, если сравнивать спрос на квартиры с весенним, сейчас наблюдается рост числа сделок. "Ожидаем повышения цен около 10%. В первую очередь говорим о Киеве", – отметил эксперт.

"Цены действительно повышаются. Никто не хочет сдавать свою квартиру дешево. А вы бы сдавали квартиру, на которой планировали зарабатывать, в которой делали ремонт по цене, с которой квартира никогда не окупится? Квартиры в гривневом эквиваленте подорожали, ремонт тоже в гривне стал дороже. А аренда у нас, наоборот, подешевела за время этой войны", – говорит киевский риелтор Максим.

После начала полномасштабной войны часть владельцев жилья, ожидая быстрого ее окончания, предлагали значительные скидки на квартиры. Однако в объявлениях указывали: "цена действует на время военного положения". Военное положение продолжается с февраля прошлого года, и теперь собственники квартир предупреждают арендаторов о пересмотре цены.

Что будет с ценами?

Прогнозировать, что будет со стоимостью продуктов в сентябре в условиях полномасштабной войны крайне сложно, рассказывает экономист Олег Пендзин. "Мы вот говорим сейчас, а завтра, к примеру, какая-нибудь беда прилетит в, скажем, несколько больших элеваторов – и будем иметь проблемы со снабжением. Поэтому прогнозировать тяжело", – объяснил он.

Однако, если не учитывать возможные чрезвычайные ситуации, спрогнозировать которые невозможно, цены на картофель в сентябре будут самыми низкими за 2023 год. По его словам, в начале осени стоит ожидать стоимости этого овоща на уровне 6,5-7 грн/кг. Ныне же, отметим, картофель стоит 11,9 грн/кг.

Падение до минимальных показателей ожидает и другие овощи борщевого набора, отмечает экономист. К ним, в частности, относятся: капуста, морковь, лук, свекла. В то жде время помидоры и огурцы могут подорожать (в пределах 5%).

В сентябре – истечет срок уплаты налога на недвижимость

Налог платят не все собственники недвижимости, а только те, у кого общая площадь квартиры и (или) дома превышает норму. Также не нужно платить тем, чья недвижимость находится в зоне боевых действий или в оккупации. Как следует из 266-й статьи Налогового кодекса, "норму" жилья может устанавливать орган местной власти. В законе есть ограничения: нельзя взимать налог, если площадь квартиры меньше 60 квадратов, дома – 120 квадратов, а совокупно дома и квартиры (если есть несколько объектов недвижимости) – 180 квадратов.

Местные власти могут "норму" увеличить. Например, установить, что налог не взимается с квартир площадью до 70, а не 60 квадратов. Однако с учетом того, что собранные средства поступают в местные бюджеты, большинство органов власти установили те ограничения, которые предусмотрены законом как предельные.

Если у квартиры или дома два собственника и недвижимость разделена между ними (например, 50% принадлежит мужу, а 50% – жене), то для каждого собственника применяется своя норма. Фактически в таком случае площадь квартиры может составлять 120 квадратов и платить налог не нужно (так как соблюдается норма: 60 квадратов принадлежит жене, 60 квадратов – мужу).

Размер налога составляет до 1,5% минималки за каждый "лишний" квадрат. Платить нужно не за всю площадь жилья, а только за ту, которая превышает 60 квадратов для квартиры и 120 квадратов для дома (то есть за каждый квадрат сверх нормы).

Что будет с курсом доллара в сентябре

В сентябре в Украине значительное изменение курса доллара не ожидается. Несмотря на то, что Россия сорвала "зерновую сделку" и тем самым ограничил экспорт из Украины. Однако несмотря на то, что президент страны-агрессора Владимир Путин пытался нанести удар по экономике, ситуация осталась стабильной.

Кура в следующем месяце будет на уровне 37 грн/$, колебания в обе стороны ожидается около 50 коп. Кроме того, ожидается, что так будет продолжаться, по крайней мере, до конца 2023 года.

"Прогноз таков, что в принципе, каких-либо серьезных изменений не будет. То есть курс будет примерно 37 грн за доллар до конца года. Возможны колебания – может, 50 копеек", – рассказал OBOZREVATEL руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Что будет с тарифами в сентябре

Стоимость коммунальных услуг в сентябре не изменится. Тариф на электроэнергию повысили в июне и утвердили аж до марта следующего года (затем решение могут снова продлить). Кроме того, фактически перенесено решение о повышении тарифов на воду. Это придется сделать, однако, вероятно, уже не в этом году.

Также до конца отопительного сезона в Украине не будут повышать тариф на газ. Таким образом, стоимость коммунальных услуг в Украине в сентябре не изменится. Также не стоит ожидать перерасчета пенсий, заработных плат.

Также в сентябре в Украине начинается учебный год, бизнес-сезон. В целом значительных изменений ожидать не стоит.