"Курирует выселение проукраинских жителей Запорожья". Суд конфисковал имущество у коллаборанта Балицкого: что отобрали

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 23 апреля взыскал в доход государства активы коллаборанта и главы оккупационной администрации Запорожской области Евгения Балицкого. В доход государства были взысканы также активы его отца и сына.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции. Отметили, что решением суда в доход государства взыскано недвижимое имущество. В частности, это:

квартиры;

жилой дом;

земельные участки в Мелитополе.

Также взысканы 4 автомобиля и самодельное туристическое судно, а кроме того:

"денежные средства, размещенные на банковских счетах";

4 воздушных судна Cessna172RG;

1 судно Model 76, Duchess.

Помимо этого, у Балицкого и его семьи были взысканы в доход государства корпоративные права в ряде компаний, таких как:

"Мелитополский автогидроагрегат";

рекламное агентство "Бриз";

"Бастион М-70";

"Легион";

телерадиокомпания "МТВ-Плюс";

"Аквабиом";

Мелитопольский завод подшипников скольжения;

детское заведение оздоровления и отдыха "Салют";

"Авиационная группа".

"Балицкий является бывшим депутатом Верховной Рады Украины, после полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины был назначен т. н. "губернатором Запорожской области". В [этом] качестве активно сотрудничает с Россией, в частности занимался организацией т. н. референдума о присоединении Запорожской области к России, а на сегодняшний день курирует выселение проукраинских жителей Запорожья из собственных домов, незаконную продажу их недвижимого имущества, а также распространяет в СМИ пророссийскую пропаганду", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: отец Балицкого предоставляет мощности принадлежащих ему и захваченных им предприятий вооруженным силам России для изготовления и ремонта их вооружения.

Сын Балицкого, рассказали в министерстве, вступил в пророссийскую военизированную группировку и принимает "активное участие на стороне РФ против Вооруженных сил Украины".

С Балицкого взыскали не все, что хотели

В то же время подчеркивается, что с Балицкого удалось взыскать не все, что хотели в Минюсте.

ВАКС отказал в удовлетворении исковых требований министерства по части взыскания в доход государства 10% доли в уставном капитале компании "Бастион М-70";

Ею, по мнению министерства, косвенно владеет отец Балицкого.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированной Каменке-Днепровской Запорожской области захваченную украинскую газовую систему интегрируют в российскую люди, до оккупации работавшие на этом же предприятии. Начальством они стали уже после прихода россиян. В частности, кем до захвата города работал в Каменско-Днепровском управлении "Мелитопольгаза" Олег Норец, неизвестно, однако сейчас он его начальник.

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