Стали начальниками и интегрируют украинскую газовую систему в Запорожской области в российскую: названы имена коллаборантов

Во временно оккупированной Каменке-Днепровской Запорожской области захваченную украинскую газовую систему в российскую интегрируют люди, до оккупации работавшие на этом же предприятии. При этом начальством они стали уже после прихода россиян. В частности, кем до захвата города работал в Каменско-Днепровском управлении "Мелитопольгаза" Олег Норец неизвестно, однако сейчас он его начальник.

Об этом сообщает Сообщество журналистов и IT-специалистов KibOrg. Они напоминают: "Мелитопольгаз" был создан в июне 2022 года по прототипу украинского предприятия "Запорожгаз". Фактически, эта компания имеет структуру "Запорожгаза", однако с центром в оккупированном Мелитополе.

Каменско-Днепровское же управление обслуживает Каменско-Днепровский район временно оккупированной Запорожской области. И требует от тех, кто хочет подключится к нему, подписания двух договоров по российскому законодательству 2008 и 2013 годов. А также оплаты всех долгов.

"Если не оплатил или не подписал фейковые соглашения – дома могут быть отключены", – отмечают расследователи.

Кто работает на россиян

Главный инженер предприятия Виталий Пискоха, отмечается, в 2020 году работал в "Запорожгазе". То есть, подчеркивается, он "осознанно перешел из украинской структуры в оккупационную".

Более того, подчеркивают расследователи, в 2023 году Пискоха принимал участие в выборах депутатов в т.н. окружной совет Каменки-Днепровского от "Единой России" – российской партии, лидером которой числится известный своими агрессивными антиукраинскими заявлениями экс-президент РФ Дмитрий Медведев.

"Фейковый заведующий хозяйством Игорь Михалев буквально недавно, 05.03.2024 года, открыл руснявый "ФОП" с кведами "Торговля непродовольственными товарами", – рассказывают аналитики.

А т.н. начальница производственно-технического отдела Оксана Арсентьева в 2020 году сообщала, что работала специалистом Каменско-Днепровского газового хозяйства. "То есть Арсентьева, возможно, сознательно перешла к оккупационным властям, как и Пискоха", – отмечают они.

Т.н. начальница отдела по работе с юридическими лицами Лариса Саенко, отмечается, служила в воинской части А0473 – 6-й учебный артиллерийский полк, "который до 2015 существовал и дислоцировался в с. Дивычки Киевской области".

Кроме того, отмечается, работать на россиян решили т.н.:

председатель первичной профсоюзной организации Анна Войтюк;

начальница службы учета газа Ирина Маркович;

главный бухгалтер Наталья Фатеева;

начальник аварийно-диспетчерской службы Игорь Дмитрулин;

начальница службы по газификации Виктория Пригода;

начальник автотранспортной службы Сергей Арсентьев.

"В так называемом Каменско-Днепровском управлении "Мелитопольгаза" все руководящие должности заняли работники, до оккупации работавшие на этом же украинском предприятии. Они не только перешли под российский триколор. А как должностные лица способствовали легитимизации оккупационных властей в глазах местного населения, помогали интегрировать украинскую газовую систему в систему государства-террориста", – акцентируют расследователи.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время путинская "элита" покупает люксовые иномарки, несмотря на санкции. В частности, по крайней мере, 2 новых авто заехали в Россию в 2022-23 годах для государственного Газпромбанка, который считается "кошельком" Путина.

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