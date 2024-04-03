УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Стали начальниками и интегрируют украинскую газовую систему в Запорожской области в российскую: названы имена коллаборантов

Глеб Иванов
Рынки и компании
5 минут
561
Кто контролирует трубы в оккупированной Каменке-Днепровской

Во временно оккупированной Каменке-Днепровской Запорожской области захваченную украинскую газовую систему в российскую интегрируют люди, до оккупации работавшие на этом же предприятии. При этом начальством они стали уже после прихода россиян. В частности, кем до захвата города работал в Каменско-Днепровском управлении "Мелитопольгаза" Олег Норец неизвестно, однако сейчас он его начальник.

Об этом сообщает Сообщество журналистов и IT-специалистов KibOrg. Они напоминают: "Мелитопольгаз" был создан в июне 2022 года по прототипу украинского предприятия "Запорожгаз". Фактически, эта компания имеет структуру "Запорожгаза", однако с центром в оккупированном Мелитополе.

Т.н. начальник Каменско-Днепровского управления Олег Норец

Каменско-Днепровское же управление обслуживает Каменско-Днепровский район временно оккупированной Запорожской области. И требует от тех, кто хочет подключится к нему, подписания двух договоров по российскому законодательству 2008 и 2013 годов. А также оплаты всех долгов.

Управление требует от людей подписания двух договоров по российскому законодательству 2008 и 2013 годов

"Если не оплатил или не подписал фейковые соглашения – дома могут быть отключены", – отмечают расследователи.

Каменско-Днепровское же управление обслуживает Каменско-Днепровский район временно оккупированной Запорожской области

Кто работает на россиян

Главный инженер предприятия Виталий Пискоха, отмечается, в 2020 году работал в "Запорожгазе". То есть, подчеркивается, он "осознанно перешел из украинской структуры в оккупационную".

Главный инженер предприятия Виталий Пискоха

Более того, подчеркивают расследователи, в 2023 году Пискоха принимал участие в выборах депутатов в т.н. окружной совет Каменки-Днепровского от "Единой России" – российской партии, лидером которой числится известный своими агрессивными антиукраинскими заявлениями экс-президент РФ Дмитрий Медведев.

Пискоха принимал участие в выборах депутатов в т.н. окружной совет Каменки-Днепровского от "Единой России"

"Фейковый заведующий хозяйством Игорь Михалев буквально недавно, 05.03.2024 года, открыл руснявый "ФОП" с кведами "Торговля непродовольственными товарами", – рассказывают аналитики.

Заведующий хозяйством Игорь Михалев

А т.н. начальница производственно-технического отдела Оксана Арсентьева в 2020 году сообщала, что работала специалистом Каменско-Днепровского газового хозяйства. "То есть Арсентьева, возможно, сознательно перешла к оккупационным властям, как и Пискоха", – отмечают они.

Т.н. начальница отдела по работе с юридическими лицами Лариса Саенко, отмечается, служила в воинской части А0473 – 6-й учебный артиллерийский полк, "который до 2015 существовал и дислоцировался в с. Дивычки Киевской области".

Начальница отдела по работе с юридическими лицами Лариса Саенко

Кроме того, отмечается, работать на россиян решили т.н.:

  • председатель первичной профсоюзной организации Анна Войтюк;
Председатель первичной профсоюзной организации Анна Войтюк
  • начальница службы учета газа Ирина Маркович;
Начальница службы учета газа Ирина Маркович
  • главный бухгалтер Наталья Фатеева;
Главный бухгалтер Наталья Фатеева
  • начальник аварийно-диспетчерской службы Игорь Дмитрулин;
Начальник аварийно-диспетчерской службы Игорь Дмитрулин
  • начальница службы по газификации Виктория Пригода;
Начальница службы по газификации Виктория Пригода
  • начальник автотранспортной службы Сергей Арсентьев.
Начальник автотранспортной службы Сергей Арсентьев

"В так называемом Каменско-Днепровском управлении "Мелитопольгаза" все руководящие должности заняли работники, до оккупации работавшие на этом же украинском предприятии. Они не только перешли под российский триколор. А как должностные лица способствовали легитимизации оккупационных властей в глазах местного населения, помогали интегрировать украинскую газовую систему в систему государства-террориста", – акцентируют расследователи.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время путинская "элита" покупает люксовые иномарки, несмотря на санкции. В частности, по крайней мере, 2 новых авто заехали в Россию в 2022-23 годах для государственного Газпромбанка, который считается "кошельком" Путина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!