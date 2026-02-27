Кто получает самые большие зарплаты в Украине: озвучены суммы и специальности

Названы самые популярные и самые высокооплачиваемые вакансии Украины. В среднем размер зарплат увеличился на 17%, по сравнению с прошлым годом. Количество вакансий увеличилось всего на 2%. Тройка самых высокооплачиваемых профессий – финансовый директор, маркетинговый директор и управляющий недвижимостью.

Эта статистика опубликована крупным онлайн порталом по поиску работы. Основана эта инфографика на данных более 178 тыс. вакансий и 43 тыс. резюме.

27,5 тыс. грн – именно такая средняя зарплата в Украине согласно данным вакансий. Соискатели работы в своих резюме в среднем просят чуть меньше – 25 тыс. грн. ТОП-5 самых высокооплачиваемых должностей в Украине это:

управляющий недвижимостью – 80 тыс. грн в месяц;

директор по маркетингу – 80 тыс. грн в месяц;

финансовый директор – 80 тыс. грн в месяц;

руководитель отдела по подбору персонала – 80 тыс. грн в месяц;

руководитель отдела продаж – 70 тыс. грн в месяц.

Наибольший рост зарплат зафиксировали на таких вакансиях: маркировщик (+145%), HTML-верстальщик (+86%), руководитель отдела снабжения (+75%), социальный работник (+56%) и бетонщик (+50%). Средние зарплаты на этих вакансиях составили: 24,5 тыс. грн, 40 тыс. грн, 70 тыс. грн, 25 тыс. грн и 45 тыс. грн соответственно.

Самыми популярными должностями в Украине стали: продавец-консультант (22,5 тыс. грн), менеджер по продажам (35,5 тыс. грн), кладовщик (26,5 тыс. грн), кассир (21,5 тыс. грн) и водитель (35 тыс. грн). В резюме самые желанные должности – продавец-консультант (18 тыс. грн), водитель (30 тыс. грн), администратор (22 тыс. грн), менеджер по продажам (28 тыс. грн) и бухгалтер (25 тыс. грн).

Средние зарплаты в крупнейших городах составили:

Киев – 32,5 тыс. грн. Средний прирост за год 18%.

Харьков – 24 тыс. грн. Средний прирост за год 14%.

Львов – 30 тыс. грн. Средний прирост за год 20%.

Одесса – 25,7 тыс. грн. Средний прирост за год 16%.

Днепр – 27,4 тыс. грн. Средний прирост за год 19%.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине существенно выросло количество вакансий с жильем. Работодатели предлагают не только сезонную или низкооплачиваемую работу, но и высокие зарплаты (до 120 000 грн), ища специалистов от врачей и инженеров до поваров и водителей, используя жилье как способ привлечь кадры. Такие условия важны для внутренне перемещенных лиц, которым это помогает быстрее найти работу и жилье одновременно.

