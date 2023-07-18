Украинцам компенсируют уничтоженное войной жилье: кто уже может подать заявку в Дії

В Дії в тестовом режиме стартовал прием заявлений на получение компенсаций за уничтоженное в ходе войны жилье. Заявки с 18 июля начали принимать у владельцев разрушенной недвижимости в Мощуне и Бородянке Киевской области. При этом необходимо, чтобы у дома или квартиры был только один собственник.

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Об этом сообщило Мининфраструктуры. Отмечается, что для участия в тестировании нужно зарегистрироваться по ссылке . После окончания бета-теста услуга станет доступной:

для других населенных пунктов ;

; для имущества, которое находилось в совместной собственности.

Также планируется предоставить возможность получать компании за имущество на временно оккупированной территории. Однако такая услуга еще находится в разработке. "Механизм компенсации за уничтоженное жилье касается исключительно того жилья, которое расположено на неоккупированной части Украины. Относительно оккупированных территорий мы разрабатываем отдельное решение", – отметили в министерстве.

Кто може подать заявление с 18 июля

Стать тестировщиками могут украинцы, которые:

достигли 18 лет и имеют верифицированный РНОКПП (ранее – ИНН);

предварительно направили уведомление о разрушенном имуществе;

имеют разрушенный дом на территории с. Мощун в Гостомельской территориальной общине или в пгт Бородянка;

является единственным собственником имущества, зарегистрированным в Государственном реестре вещных прав (ДРРП).

Какой буде компенсация за уничтоженное жилье

Размер компенсации определяется на основе открытых формул – согласно Порядку предоставления компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества. С документом можно ознакомиться здесь .

Сама же компенсация будет предоставляться в форме безналичного жилищного сертификата. Его можно будет использовать для покупки квартиры или частного дома на первичном или вторичном рынках.

Купить новое жилье можно будет в любой громаде Украины, кроме временно оккупированных территорий. В будущем планируют также предоставлять денежную помощи на строительство нового частного дома теми гражданами, которые лишились такого дома.

В целом программа єВідновлення стартовала в мае 2023 года. За это время в приложении Дія украинцы подали 27 тысяч заявлений на получение выплат за поврежденное войной жилье. Более 1400 заявителей уже получили финансовую помощь по программе на сумму более 114 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине будут тщательно проверять использование компенсаций, выданных по программе єВідновлення. Речь идет о деньгах на ремонт (восстановление) поврежденного жилья. Это необходимо, чтобы избежать коррупции и использования выданных средств на другие цели.

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