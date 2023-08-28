Крупный украинский банк изменил срок действия своих карт: что с ними будет

Государственный Ощадбанк продлил для своих клиентов срок действия всех платежных карт, у которых этот срок подходит к концу. Теперь они будут действовать по крайней мере, до конца 2023 года. Причина такого решения – действующее в Украине военное положение.

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Об этом сообщили в самом банке. Там отметили: продолжение срока действия происходит автоматически.

В банке объяснили: продление затронет все карты, срок которых истекает начиная с февраля 2022 года. Соответственно, даже после истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать:

ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети;

снимать с них наличные в банкомате и т.д.

"В связи с военным положением для удобства клиентов Ощадбанк продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 декабря 2023 года. Продолжение происходит автоматически для карт, срок которых истекает начиная с февраля 2022 года", – говорится в сообщении.

В то же время, отметили в учреждении, если новая карта уже перевыпущена, следует обратится за ее получением в отделение банка. Сделать это, уверяют там, можно в удобное для клиента время.

Ограничения на снятия налички в ПриватБанке

В то же время в другом госбанке – ПриватБанке – продолжают действовать ограничения на снятие наличных денег. В частности, разрешено снимать до 100 тыс. грн в сутки.

Однако сразу снять всю сумму не удастся. Каждые три часа можно снимать по 20 тыс. То есть снять 100 тыс. можно только в течение 15 часов.

Если же вы хотите снять в банкомате ПриватБанка деньги со счета в другом банке, то за одну операцию можно будет снять до 20 тыс. грн, и больше 20 тыс. грн – за три часа. Если вы хотите снять деньги в банкомате без карты, то в течение 24 часов вы можете снять 20 тыс. грн (по 4 тыс. грн за операцию).

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в Украине с 1 января 2024 года банки могут обложить дополнительным налогом в 5% от объема чистого процентного дохода. Впрочем, соответствующий законопроект уже подвергся критике – как со стороны отдельных народных депутатов, так и участников рынка. По их словам, существуют риски того, что банки переложат эти траты на клиентов – сделав более дорогими кредиты.

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