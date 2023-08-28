В Украине ограничили снятие налички в банкоматах и банках: какие правила установил ПриватБанк

В Украине установлены ограничения на снятие налички. После начала полномасштабной войны ограничения позволили избежать массового снятия средств со счетов. К примеру, ПриватБанк установил ограничения в размере до 100 тыс. грн в сутки. И хотя паника на рынке уже в прошлом, ограничения продолжают действовать. Подробнее – читайте в материале OBOZREVATEL.

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Какие ограничения действуют в банкоматах

ПриватБанк с собственного счета разрешает снимать до 100 тыс. грн в сутки. Однако при этом сразу снять всю сумму не удастся. Каждые три часа можно снимать по 20 тыс. То есть снять 100 тыс. можно только в течение 15 часов.

Если же вы хотите снять в банкомате ПриватБанка деньги со счета в другом банке, то за одну операцию можно будет снять до 20 тыс. грн и больше 20 тыс. грн за три часа. Если вы хотите снять деньги в банкомате без карты, то в течение 24 часов вы можете снять 20 тыс. грн (по 4 тыс. грн за операцию).

Какие ограничения действуют в кассах

Для обеспечения наличных в отделении значительные суммы необходимо заказывать заранее через Приват24 (меню "Сервисы" → "Заказ наличных") или по телефону 3700.

В кассе можно получить до 100 тыс. грн в сутки. Лимит на снятие наличных с карты другого банка: 20 000 грн за одну транзакцию; 20 000 грн. в день.

Банки ограничивают снятие налички даже с собственного счета

"У меня было такое, что после снятия налички с собственного депозита в ПриватБанке пришло сообщение, что я уже лимит на снятие наличных денег исчерпал", – жалуется OBOZREVATEL житель Днепра Кирилл. Депозит он пополнял с зарплатной карты в течение нескольких лет.

После обращения в "Приват" проблему удалось решить. "Снял нужную сумму за несколько дней", – поясняет Кирилл. Так, в банке действует ограничение: за день можно снять в Украине не более 100 тыс. грн, а за границей – эквивалент 50 тыс. грн.

Ограничения ввели в том числе и для того, чтобы не допустить масштабного вывода средств с банковских счетов. В то же время если вы переведете деньги с одного своего счета на другой, такие проблемы не возникнут. В этом случае можно столкнуться только с проблемами, которые возникают в результате финансового мониторинга.

Что обязательно должны проверять:

операции с наличкой;

операции на нетипичные для клиента суммы или на сумму от 400 тыс. грн;

переводы, которые совершают с участием PEP (публичные лица: чиновники, депутаты всех уровней);

операции физлиц-предпринимателей ("ФОПов") и юридических лиц, которые открылись менее трех месяцев назад.

Кроме того, как отмечают в НБУ, обязаны приостановить и проверить связанные между собой операции. Например, если клиент для того, чтобы не превысить лимит, дробит операции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине продлили срок подачи заявлений на получение помощи в 5000 грн лицам, пострадавшим от подтопления в результате подрыва врагом Каховской ГЭС. Теперь это можно сделать не до 31 августа, а до 31 октября включительно.

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