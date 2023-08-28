Банкиры угрожают украинцам подорожанием кредитов из-за нового законопроекта: что изменится

В Украине с 1 января 2024 г. банки могут обложить дополнительным налогом в 5% от объема чистого процентного дохода. Ожидается, что в течение 3 лет (будет действовать по 31 декабря 2026 включительно) он будет обеспечивать Госбюджету дополнительные 10 млрд грн в год. Впрочем, соответствующий законопроект уже подвергнулся критике – как со стороны отдельных народных депутатов, так и участников рынка. По их словам, существуют риски того, что банки переложат эти траты на клиентов – сделав более дорогими кредиты.

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Законопроект анонсировал глава Комитета ВР по вопросам финансов Даниил Гетманцев, передает Forbes. Отмечается: главная причина введения нового налога – "сверхприбыль, которую банки получают несмотря на войну".

"В первом полугодии 2023 года процентные доходы банков достигли 141 млрд грн, из них 73,5 млрд грн – на средства операций с государственными ценными бумагами (ОВГЗ). Чистые процентные доходы составили 93,6 млрд грн, что почти на 75% больше показателя 2021 года", – говорится в материале.

При этом подчеркивается: за указанный период банковский сектор получил 67,6 млрд грн чистой прибыли – тогда как в январе-июне 2022-го было 4,6 млрд грн ущерба. При таких темпах, отмечается, у финучреждений "есть все шансы уже сейчас превзойти годовой исторический рекорд, установленный в 2021-м – 77,5 млрд грн".

Могут пострадать обычные украинцы

В то же время инициатива уже подверглась критике. Так, народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что не поддерживает этот законопроект – из-за "рисков того, что налог переложат на клиентов".

О том же говорит и сооснователь Monobank Олег Гороховский. "Ко всем кредитам +5%. От души! Банки такие душки, что все расходы привыкли переводить на клиентов. Неужели это не очевидно?", – написал он у себе в Telegram.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, украинцы, которые владеют недвижимостью площадью выше "нормы", обязаны заплатить налоги за свои квартиры и дома. Сделать это нужно до конца августа. Как отмечают в налоговой, если квитанция не пришла, но площадь квартиры выше "нормы", владельцы обязаны сами обращаться к чиновникам.

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