Крупнейший в мире поставщик СПГ объявил форс-мажор: что это значит

Крупнейший в мире экспортер СПГ (сжиженный природный газ) QatarEnergy объявил форс-мажор и остановил поставки после атак на инфраструктуру, что уже вызвало резкий скачок цен на газ в Европе. Отмечается, что это может привести к росту рисков дефицита и дальнейшее подорожание энергоносителей в случае затяжного кризиса на Ближнем Востоке.

Об этом пишет Reuters. По информации компании, атаки были осуществлены на энергетическую инфраструктуру в промышленном городе Рас-Лаффан – ключевом хабе по производству и экспорту СПГ.

На фоне войны США и Израиля против Ирана ситуация в регионе Персидского залива резко обострилась. В ответ QatarEnergy была вынуждена полностью остановить производство СПГ и сопутствующих продуктов, ссылаясь на угрозу безопасности персонала и объектов.

Катар обеспечивает около 20% мирового экспорта СПГ, а весь этот объем транспортируется через Ормузский пролив – стратегически важный маршрут, судоходство по которому сейчас почти парализовано. В 2025 году QatarEnergy экспортировала более 80,9 млн тонн СПГ, и любой сбой в этих поставках мгновенно влияет на глобальный рынок.

Что означает объявление форс-мажора

Форс-мажор – это юридический механизм, который освобождает поставщика от ответственности за невыполнение контрактов, если причины находятся вне его контроля. В данном случае речь идет о военных действиях, атаках на инфраструктуру и фактической остановке логистики. Для покупателей это означает:

возможные задержки или полную отмену поставок СПГ;

пересмотр контрактных условий;

необходимость искать альтернативных поставщиков на уже дефицитном рынке.

Для рынка в целом – это сигнал, что глобальная система поставок газа стала уязвимой как никогда. Последствия не заставили себя ждать. По данным агентства Bloomberg, цены на природный газ в Европе выросли сразу на 34%. Причина – неопределенность относительно того, как долго продлится остановка экспорта из крупнейшего в мире завода СПГ в Катаре и удастся ли быстро восстановить поставки.

Европейский рынок, который после сокращения российского газа в значительной степени зависит именно от СПГ, оказался под давлением. Трейдеры закладывают в цены риски длительного дефицита, а правительства стран ЕС уже готовятся к возможным кризисным сценариям накануне следующего отопительного сезона.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине рыночная (оптовая) цена на природный газ выросла на 20% и достигла 27 800 грн за тыс. куб. м из-за сокращения предложения и влияние войны на Ближнем Востоке. Однако это не касается бытовых потребителей, ведь для населения действует фиксированный тариф 7,96 грн за кубометр и законодательный мораторий на повышение цен на период военного положения.

