"Крипту обязательно скоро урегулируем": нардеп объяснил, что не дает легализовать биткоин в Украине

В Украине уже к концу 2024 года может произойти значительный прогресс в направлении регулирования криптовалюты. Но все стороны стараются сохранить баланс: ни создать налоговые лазейки, ни слишком зарегулировать отрасль.

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Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос"). Он подчеркнул, что законодательные органы не могут "просто легализовать" криптоактивы в Украине.

В настоящее время Верховная Рада вместе с Нацбанком, Министерствами финансов и цифровизации, а также Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку пытаются "найти компромисс между условно тремя мирами".

после этого Украина не должна ни стать укрытием для всех наркокартелей мира, ни попасть в черный список Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) – с этой целью правительство уже обратилось в Международный валютный фонд за технической помощью;

крипта не должна стать источником налоговых дыр, из-за которых украинский бюджет недополучит десятки миллиардов гривен;

отрасль не должна быть зарегулирована, а те, кто проводит операции с криптовалютой, не должны стать целью правоохранительных органов.

"Поэтому чтобы не писать отдельно и каждому: крипту обязательно скоро урегулируем. Надеюсь, уже к концу года будет прогресс. Главное – я вообще не вижу никого среди стейкхолдеров государственных органов, кто против мешает. Идет нормальная конструктивная профессиональная дискуссия", – отметил Железняк.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что некоторые украинские чиновники недостоверно декларируют криптовалюту, чтобы скрыть сомнительное состояние. В частности, недобросовестных чиновников обнаружили на Николаевщине, Донецкой и Винницкой – в отношении их начали уголовные производства по признакам правонарушения, предусмотренного статьей "Декларирование недостоверной информации" (ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины). Если фигурантов признают виновными, им грозит штраф или до двух лет лишения свободы.

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