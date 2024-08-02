Чиновники скрывают биткоины от украинской налоговой: как их накажут

Украинские чиновники недостоверно декларируют криптовалюту, чтобы скрыть сомнительные доходы. В частности, недобросовестных чиновников обнаружили на Николаевщине, Донетчине и Винницкой области –теперь им грозит штраф или лишение свободы.

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Об этом сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК). Несоответствие имеющегося имущества задекларированным данным было выявлено в результате проведения полных проверок деклараций.

"Неблагополучные чиновники, пытаясь придумать новые способы сокрытия своего сомнительного состояния, часто отражают в декларации ложные сведения о криптовалюте – их наличии, дате приобретения, количестве и стоимости цифровых активов. Или вообще не отмечают сведения о том, что ими владеют, поскольку не имеют подтверждения законности источников происхождения средств на их приобретение", - отметили в НАПК.

В частности, заместитель начальника Регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Николаевской области в 2021 и 2022 годах задекларировал биткоины общей стоимостью 100 млн грн и 48 млн грн соответственно. Впрочем, наличие криптовалюты он подтвердить не смог, объяснив это похищением холодного криптогаманца и ключа к нему. Чиновник также предоставил документы относительно другой части актива, но это подтвердило правдивость задекларированной информации.

Сотрудник Донецкой областной прокуратуры в декларации за 2022 год указал недостоверные сведения о криптовалюте на 22,5 млн грн – в частности о наличии, количестве и стоимости своих многочисленных цифровых активов, а о некоторых он вообще забыл упомянуть. Он пояснил, что часть криптовалюты ему подарила работавшая в тестовом режиме криптобиржа, не присоединенная к блокчейну, а указанная цена криптовалюты является рекламной кампанией биржи для привлечения клиентов, а не реальной ценой.

Депутат Винницкого городского совета в декларации за 2021 год указал сведения о наличии у члена его семьи 20 BTC стоимостью более 2 млн. грн. и DOT на почти 7,5 млн. грн. Во время проведения полной проверки он не смог подтвердить это, а его родственник предоставил скриншот, что не позволяет установить правдивость указанной в декларации информации. Также он отметил, что доступ к активу на указанной бирже в настоящее время потерян. По результатам полной проверки установлено отображение недостоверных сведений на общую сумму 12 млн. грн.

На этом фоне были начаты уголовные производства по признакам правонарушения, предусмотренного статьей "Декларирование недостоверной информации" (ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины). Если фигурантов признают виновными, им грозит штраф или до двух лет лишения свободы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2022 году количество украинских чиновников, инвестировавших деньги в криптовалюту, увеличилось почти вдвое. Самой популярной виртуальной монетой среди них остается биткоин – рекордсменом по количеству BTC стал депутат из Одессы.

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