Криптовалюта Telegram обогнала биткоин: что такое Toncoin и где его купить

Toncoin (TON) — это нативный токен децентрализованной блокчейн-сети The Open Network, которая была создана компанией Telegram россиянина Павла Дурова. Эта криптовалюта активно растет и с начала 2024 года по темпам обогнала даже биткоин.

11 апреля курс TON установил свой исторический максимум на уровне $7,6 за монету, а его рыночная капитализация выросла до $25,9 млрд, что позволило этой криптовалюте войти в топ-10 крупнейших. По темпам роста с 2024 года актив обогнал биткоин – 235% против 130%.

Согласно данным криптоагрегатора Coinmarketcap, с тех пор котировки актива сильно скорректировались и его капитализация снизилась до $18,7 млрд, что все еще позволяет ей занимать 9 место в списке крупнейших. Несмотря на это, крупные криптобиржах В связи с этим о листинге этой криптовалюты объявили некоторые крупные биржи, включая OKX, Bybit, Gate.io, HTX Global, KuCoin и другие.

Кроме того, 31 октября блокчейн The Open Network установил мировой рекорд по скорости транзакций – в ходе публичного тестирования в сети выполнили 104 715 транзакций в секунду (TPS). Всего за 22 минуты в сети было обработано более 107 млн транзакций.

На курс криптовалюты прямо влияет ее полезность. Например, в апреле разработчики Telegram реализовали функцию выплат в TON за показ рекламы в мессенджере, позволив владельцам каналов получать 50% доходов от маркетинговых объявлений. А в марте была анонсирована раздачу 30 млн TON, что эквивалентно $224,4 млн, за участие пользователей в проектах экосистемы. Распределение монет за активности началось с 1 апреля.

Кроме того, Telegram начнет награждать создателей контента, предоставив возможность отправлять чаевые в криптовалюте на базе TON. Кроме того, пользователи смогут покупать и продавать товары за криптовалюту, правда, продавцы будут получать 70% дохода.

А перед этим в сентябре TON Foundation объявила об интеграции криптовалютного кошелька TON Space в Telegram. Представители проекта собираются подключить 30% всех пользователей мессенджера к The Open Network до 2028 года.

Ранее OBOZ.UA писал, что банковские счета украинцев блокируют из-за продажи криптовалюты. И хотя банки не запрещают такие операции, часто перевод заканчивается длительным выяснением обстоятельств или даже закрытием счета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!