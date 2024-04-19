Украинские банки массово блокируют счета по новой причине: как правильно купить криптовалюту и разрешено ли это?

Банковские счета украинцев блокируют из-за продажи криптовалюты. И хотя банки не запрещают такие операции, часто перевод заканчивается длительным выяснением обстоятельств или даже закрытием счета. О том, где можно покупать криптовалюту, за что и как банки блокируют счета, – читайте в материале OBOZ.UA.

Больше всего жалуются на "Приват" и "Моно". Что говорят в банках?

"Купил (продал) криптовалюту и заблокировали счет", – одна из самых популярных жалоб на украинские банки. Больше всего претензий к тем, кто выдал больше карт: к "Привату" и Моно". Например, одна из клиенток банка написала на специализированном форуме: купила криптовалюту, используя перевод с карты на карту (то есть заплатила непосредственно продавцу). Карточку заблокировали и попросили пройти дополнительную верификацию через "Дію".

"Все сделала как было нужно, сказали регламент 48 часов, прошло больше времени, после чего пришел ответ, что вынуждены закрыть счет, без объяснения причин", – пожаловалась клиентка. В банке, ссылаясь на свою политику, объяснять причину закрытия счета отказались. Кстати, OBOZ.UA обращался в НБУ и там подтвердили: действительно банк может отказаться от сотрудничества, если это предусмотрено законом.

"Банк самостоятельно принимает решение об отказе клиента в проведении финансовой операции или обслуживании, руководствуясь при этом требованиями законодательства в сфере противодействия отмыванию средств/финансированию терроризма и внутренними документами и с учетом риск-ориентированного подхода", – отмечают в НБУ.

Ни один украинский банк не блокирует счет своего клиента только за то, что покупает или продает криптовалюту (если это происходит нерегулярно и на небольшие суммы). Более того, как рассказывают представители банков, эти операции проходят как обычные переводы, поэтому чаще всего банк даже не знает о том, что за перевод состоялся.

Эти платежи и переводы проходят обычную проверку с использованием риск-ориентированного подхода. Например, если автоматическая система контроля определит операцию как нетипичную, рискованную (это будет для клиента необычно большая сумма), перевод может быть заблокирован. Тогда у клиента могут попросить пройти верификацию через "Дію".

Еще одна возможная причина блокировки счета после покупки криптовалюты: мошеннические действия. Существуют десятки или даже сотни способов, как можно завладеть чужим счетом, или уговорить жертву перевести свои средства. Мошенники часто используют счета "мулов" (то есть покупают у украинцев их банковские карты с доступом к приложению и используют его для того, чтобы получить от жертвы средства и сразу же их вывести).

Лучший способ "вывести" украденное: купить криптовалюту. Если вы решили продать свой биткоин без участия биржи а непосредственно продавцу, вы легко можете наткнуться на мошенника. Ему нужно как можно быстрее вывести средства с карты, пока жертва не успела пожаловаться в банк и полицию. Преступник готов заплатить за ваш биткоин даже больше рыночной цены. Главное: избавиться от ворованных средств и получить криптовалюту, которую невозможно проследить.

Однако после такой продажи биткоина ваш счет непременно заблокируют. Жертва мошеннической схемы обратится в банк и в полицию. Проследят ваши сделки и окажется, что украденные средства перевели именно на ваш счет.

В службе поддержки ПриватБанка OBOZ.UA объяснили: счет могут разблокировать после проверки. "Может быть блокирование перевода, но это остановка операции. Тогда вам придет сообщение с просьбой предоставить документы для разблокирования транзакции", - рассказывает сотрудница службы поддержки OBOZ.UA. Если предоставить банку всю необходимую информацию, перевод (или счет) разблокируется.

Речь идет о такой информации:

никнейм продавца на бирже (скриншот с сайта)

никнейм покупателя на бирже (скриншот с сайта)

сделка-ордер с сайта (скриншот с сайта)

название сайта (скриншот с сайта)

скриншоты-ордера с названием биржи (скриншот с сайта)

скриншот, на котором видно настоящее имя покупателя и отправителя

"Покупка криптовалюты в Украине не запрещена. Ваша операция будет видна либо как платеж в интернете, либо как перевод с карты на карты, в зависимости от того, как вы будете покупать криптовалюту. Заблокировать перевод могут, если у банка появятся сомнения, что это Вы проводите операцию и что это не мошеннические действия. Тогда с вами свяжутся для подтверждения перевода", – рассказал OBOZ.UA Евгений, сотрудник "Службы заботы" Monobank.

Как правильно купить криптовалюту

Обозреватель рынка криптовалют Станислав Кожемякин рассказывает: есть два типа бирж. Централизованные, где каждый клиент должен пройти верификацию, предоставив доступ к своим документам и децентрализованные, для которой необходимо создать только криптогаманец.

"Централизованные биржи более безопасны, они проводят идентификацию. Есть два крупнейших криптоагрегатора, которые делают рейтинги надежных криптобирж. Этим рейтингам, в принципе, можно доверять при выборе биржи. Если же вы все-таки решили рискнуть и пойти на децентрализованную биржу, то стоит хотя бы бы проверить криптогаманец того, с кем будете производить покупку. Для этого есть AML-сервисы", – рассказывает эксперт.

Еще один способ купить криптовалюту: с помощью форумов, телеграмм-каналов, соцсетей найти того, кто хочет купить или продать криптовалюту и осуществить перевод непосредственно на банковскую карту. То есть продавец со своей банковской карты отправит деньги на вашу карту, а вы – отправите на его криптогаманец криптовалюту. Это самый рискованный способ. И, как рассказывают сотрудники банков, именно при таких обменах чаще всего может быть заблокирован перевод или банковский счет.

Только при покупке криптовалюты банк не заблокирует вам карту. Однако важно использовать надежные биржи, которые проверяют ваши персональные данные, производят верификацию, например, через "Дію". Кроме того, если вы планируете продать значительное количество криптовалют, то есть на ваш счет поступят сотни тысяч гривен, заранее предупредите об этом банк и подготовьте документы, которые подтвердят продажу "монет".