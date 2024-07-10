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Копейки времен СССР продают по 35 тыс. грн: в чем особенность старой монеты. Фото

Ксения Капустинская
Личные финансы
2 минуты
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Советские 5 копеек (иллюстрация)

В Украине выставили на продажу за 35 тыс. грн советские 5 копеек 1979 года чеканки. Особенность этой монеты – в необычном штемпеле. Впрочем, покупатели не спешат покупать ценные 5 копеек по предложенной продавцом цене.

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Об этом свидетельствует объявление на площадке для онлайн-торгов Violity. Автор объявления указывает, что монета изготовлена с применением "старого штемпеля".

"Маленькая звезда встречается очень редко", – пишет продавец. Однако он предупреждает, что на монете видны "незначительные следы времени, эрозия".

5 копеек 1979 года

В целом, 5 копеек 1979 года выпускались в двух вариантах. Ценностью обладает монета, отчеканенная старым штемпелем Ф71, который использовался с 1961 года. В то время как монеты, изготовленные с использованием штемпеля Ф91, не имеют значительной стоимости.

Для определения ценности монеты в 5 копеек 1979 года стоит внимательно изучить витки ленты на гербе СССР. На них должны присутствовать следующие характерные особенности:

  • между вторым и третьим нижними правыми витками ленты находятся семь стеблей;
  • буква "Р" смещена вправо, находясь под связующим витком ленты;
  • срезы стеблей не соединены между собой линиями.
5 коп. 1979 г. на аукционе в Украине

Мнения нумизматов в комментариях к лоту разделились. Многие коллекционеры уверены, что 5 коп. 1979 года должны стоить значительно дешевле, например до 6,3 тыс. грн. Но продавец отказывается "сбросить" цену.

Покупатели хотят купить монету СССР дешевле

Как сообщал OBOZ.UA, также среди коллекционеров ценятся старые украинские монеты в 50 копеек. Настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен. Впрочем, лишь за определенные разновидности.

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