Копейки времен СССР продают по 35 тыс. грн: в чем особенность старой монеты. Фото

В Украине выставили на продажу за 35 тыс. грн советские 5 копеек 1979 года чеканки. Особенность этой монеты – в необычном штемпеле. Впрочем, покупатели не спешат покупать ценные 5 копеек по предложенной продавцом цене.

Видео дня

Об этом свидетельствует объявление на площадке для онлайн-торгов Violity. Автор объявления указывает, что монета изготовлена с применением "старого штемпеля".

"Маленькая звезда встречается очень редко", – пишет продавец. Однако он предупреждает, что на монете видны "незначительные следы времени, эрозия".

В целом, 5 копеек 1979 года выпускались в двух вариантах. Ценностью обладает монета, отчеканенная старым штемпелем Ф71, который использовался с 1961 года. В то время как монеты, изготовленные с использованием штемпеля Ф91, не имеют значительной стоимости.

Для определения ценности монеты в 5 копеек 1979 года стоит внимательно изучить витки ленты на гербе СССР. На них должны присутствовать следующие характерные особенности:

между вторым и третьим нижними правыми витками ленты находятся семь стеблей;

буква "Р" смещена вправо, находясь под связующим витком ленты;

срезы стеблей не соединены между собой линиями.

Мнения нумизматов в комментариях к лоту разделились. Многие коллекционеры уверены, что 5 коп. 1979 года должны стоить значительно дешевле, например до 6,3 тыс. грн. Но продавец отказывается "сбросить" цену.

Как сообщал OBOZ.UA, также среди коллекционеров ценятся старые украинские монеты в 50 копеек. Настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен. Впрочем, лишь за определенные разновидности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!