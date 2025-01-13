Кому в Украине предлагают зарплату в 125 тыс. грн в месяц: названы лучшие вакансии

Украинцы могут зарабатывать до 125 000 гривен в месяц, присоединившись к Национальной гвардии Украины (НГУ), которая предлагает высокооплачиваемые вакансии для специалистов разных направлений. Самые большие зарплаты предусмотрены для операторов ПЗРК, водителей, операторов БПЛА и военных психологов.

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Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины (МВД). Сейчас эта структура активно набирает новых работников для выполнения ключевых задач по обеспечению безопасности и обороноспособности страны. В условиях войны спрос на военных специалистов значительно вырос, а вместе с ним и уровень оплаты труда.

На сегодняшний день в НГУ открыто множество вакансий по всей территории Украины. Среди популярнейших профессий – операторы переносных зенитно-ракетных комплексов, водители, операторы беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), стрелки, пулеметчики и даже повара и военные психологи. Оплата труда зависит от сложности задач региона и конкретной воинской части, однако для многих позиций предлагаются зарплаты от 20 000 до 125 000 гривен.

Кто может претендовать на высокооплачиваемые вакансии

Одна из самых востребованных вакансий в Национальной гвардии – оператор переносного зенитно-ракетного комплекса. Эта должность предусматривает управление системами противовоздушной обороны, выявление и уничтожение воздушных целей. Зарплата операторов ПЗРК может достигать 125 000 гривен в месяц. Сейчас такие специалисты нужны по всей территории Украины, в частности, в бригаде "Азов".

Еще одна важная должность – оператор беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Эти специалисты занимаются управлением дронов, выполняющих разведывательные и корректирующие функции во время боевых операций. Операторы БПЛА также могут получать до 125 000 гривен в месяц.

Водители с категориями прав B и C, которые ищут для бригады "Рубеж" в Киевской области, могут рассчитывать на зарплату в диапазоне 25 000–125 000 гривен. Основная задача – перевозка личного состава, техники и грузов в зонах боевых действий, поддержание транспорта в надлежащем состоянии.

В то же время в Хмельницком открыта вакансия радиотелефониста с зарплатой до 120 000 гривен. Эта должность подразумевает обеспечение связи между подразделениями, передачу оперативной информации и поддержание постоянного контакта с командованием.

Не менее важна должность пулеметчика, который отвечает за ведение огня из пулеметов для защиты позиций и выполнения наступательных операций. Зарплата пулеметчиков в НГУ колеблется от 20 000 до 120 000 гривен.

Кроме конкурентных зарплат, НГУ предоставляет военнослужащим социальные гарантии, включая бесплатное медицинское обслуживание, возможность повышения квалификации и карьерного роста Военнослужащие также получают обеспечение формой, питанием и проживанием в служебных помещениях.

Для специалистов, занимающих должности командиров отделений, пулеметчиков и операторов БПЛА, предусмотрены программы дополнительной подготовки. Это позволяет не только выполнять задачи более эффективно, но и повышать свои шансы на продвижение по службе.

Также особое внимание уделяют психологической поддержке военнослужащих. Среди других актуальных вакансий можно выделить:

командиров отделений с зарплатой до 122 000 гривен;

с зарплатой до стрелков с зарплатой до 120 000 гривен , которых ищут в Виннице;

с зарплатой до , которых ищут в Виннице; поваров с зарплатой 15 000 гривен , которые требуются в воинской части в Одессе;

с зарплатой , которые требуются в воинской части в Одессе; методистов клуба, организующих культурные мероприятия для военных, с зарплатой от 16 000 до 21 000 гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, отсутствие высшего образования не означает, что украинцам не удастся найти работу с высокой зарплатой. Так, отдельные работодатели готовы платить представителям некоторых специальностей около 60 тыс. грн.

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