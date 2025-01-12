Украинцы без высшего образования могут зарабатывать 60 тысяч: какие вакансии открыты

Отсутствие высшего образования не означает, что украинцам не удастся найти работу с высокой зарплатой. Так, отдельные работодатели готовы платить представителям некоторых специальностей около 60 тыс. грн.

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Так, строительная компания ищет квалифицированного оператора экскаватора для работы по строительству складских помещений. Зарплату предлагают от 40 000 до 60 000 грн.

На такую же зарплату СТО ищет автомеханика. Среди требований:

отсутствие вредных привычек;

порядочность;

желание работать.

Логистическая компания готова платить от 53 000 до 90 000 грн водителю-международнику. "Мы ищем кандидатов с опытом работы водителем-международником от 1 года, со знанием дорожного правила, способностью к концентрации и длительной езде. Задача водителя-международника заключается в оперативной и безопасной доставке грузов в пункт назначения", – говорится в описании вакансии.

За работу учителем готовы платить больше 40 тысяч

Хорошие деньги в Украине могут зарабатывать и преподаватели английского языка. В частности, отдельные работодатели готовы платить таким специалистам больше 40 000 грн.

К примеру, центр иностранных языков ищет преподавателя английского на зарплату от 20 000 до 50 000 грн. Для работы среди прочего требуются:

уровень владения английским Advanced/Proficiency;

умение планировать и проводить занятия;

законченное высшее образование (филолог, преподаватель, переводчик), "однако предпочтение отдается высокому уровню владения языком и умению преподавать".

А компания – организатор курсов английского языка готова платить от 15 000 до 52 000 грн. Среди требований:

уровень владения английским не ниже Advanced;

опыт преподавания взрослым.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине появилось 50 новых профессий и должностей. Среди них – оператор по поиску взрывоопасных предметов (деминер). При этом уже можно найти высокооплачиваемые вакансии деминеров-саперов – как в военном, так и в гражданском секторе.

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