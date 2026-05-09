Кому в мае повысили пенсии в Украине: названы суммы и категории

В Украине в мае не проводили общее повышение пенсий. Однако часть украинцев получит значительную прибавку. В частности, речь идет о тех, кто достиг определенного возраста.

Как пишет издание "На пенсии", в зависимости от возраста и стажа, минимальная пенсия колеблется от 3 406 грн до 4 213 грн. Пенсионеры, которым в апреле исполнилось 70, 75 или 80 лет, начнут получать ежемесячные компенсационные выплаты.

Размеры доплат следующие:

от 70 до 74 лет – 300 грн ;

; от 75 до 79 лет – 456 грн ;

; от 80 лет – 570 грн.

"Эта доплата начисляется автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд Украины не нужно. Но есть несколько нюансов относительно ее получения: размер пенсии не должен превышать 10 340,35 грн; начисление надбавки происходит со дня достижения соответствующего возраста (если пенсионер родился 1-го числа, то он получит полный размер надбавки вместе с пенсией за этот месяц, если пенсионер родился, например, 20-го числа, то получит к своей пенсии доплату за 10 дней, то есть в расчете за дни после наступления возраста)", – отмечают в ПФУ.

Кроме того, есть еще один не менее важный момент в исчислении надбавки: лицу, которое достигло следующего возрастного уровня, например 75-летия, надбавка к пенсии составит 156 грн, ведь у такого пенсионера уже есть надбавка в размере 300 грн, назначенная в 70 лет, то есть идет доначисление до следующего размера.

Какие еще выплаты могут быть

Часть граждан получит весеннюю единовременную выплату в размере 1500 грн именно в мае. Это касается лиц, которым пенсию или соцпомощь юридически назначили до 1 апреля, но фактическое обращение или обработка документов произошли позже. В таком случае ПФУ выплачивает задолженность за предыдущий период вместе с разовой помощью одним платежом в мае.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что несмотря на решение Верховного Суда о неправильной индексации для новых пенсий, автоматический перерасчет пенсий не проводят. Чтобы повысить свою выплату, придется искать адвоката, писать исковое заявление, подавать документы в суд и ждать решения. Хорошая новость – для всех новых пенсионеров суд иск удовлетворит.

