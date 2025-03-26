Командование взвода собрало с военных 1,5 млн гривен взяток: разоблачена схема с "боевыми" выплатами

Военнослужащие одного из подразделений Сил обороны Украины включали в боевое распоряжение без фактического пребывания в зоне боевых действий. Таким образом, они получали "боевые" выплаты, не рискуя жизнью, за что платили "комиссию" руководителю подразделения и командиру своего взвода. Оказалось, что они получили не менее 1,5 млн грн.

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Как сообщили в Национальной полиции, за попадание в боевое распоряжение исключительно "на бумаге" каждый военнослужащий платил фигурантам 25-30 тыс. гривен ежемесячно. Впоследствии это явилось основанием для получения повышенных дополнительных выплат.

В результате стражи порядка задержали начальника подразделения и командира взвода воинской части, где проверяли коррупционную схему. Также удалось установить, что в общей сложности они незаконно получили от подчиненных 1,5 млн грн.

Задержанным сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины), предусматривающего наказание в виде до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества. В настоящее время решается вопрос об избрании им мер.

Выплаты военным: сколько можно получать в ВСУ

Минимальный размер денежного довольствия — 20 130 гривен для рекрута. Но в зависимости от большого количества факторов (звания, должности, выслуги и т.п.) выплаты могут значительно возрасти.

Но самым большим финансовым источником для многих военнослужащих являются "боевые" выплаты. В зависимости от места несения службы и выполняемых задач украинские военные дополнительно могут получать 30, 50 и 100 тысяч гривен. Кроме того, есть еще доплата в 70 тысяч гривен для находящихся именно на передовой.

Также 30 тысяч вознаграждения должны выплачивать тем, кто занимается разминированием (вне пределов районов ведения боевых действий) и противовоздушным прикрытием и наземной обороной объектов критической инфраструктуры.

Но такое вознаграждение выплачивается пропорционально времени пребывания на передовой, или выполнению боевых задач. В среднем чуть более 3 тысяч гривен в сутки. Например, если вы провели на передовой 10 дней, то выплата будет чуть более 30 тысяч гривен.

Кстати, размер своего денежного довольствия можно узнать буквально в несколько кликов. Минобороны ввело онлайн-калькулятор. Он достаточно легко и быстро позволяет узнать размер выплат, которые вы должны получать. Нужно знать свое звание, выслугу лет и тарифный разряд (его можно узнать у финансистов воинской части).

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