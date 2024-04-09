Коллекционеры "устроили драку" за украинские 2 копейки: победитель заплатил больше 20 тысяч

Украинские 2 копейки продали на аукционе за 21 101 грн. В процессе торгов было сделано 98 ставок. Такое желание заполучить монету обусловлено ее коллекционной особенностью – она отчеканена на заготовке под 10 копеек и вместо обычного серебристого имеет цвет "под золото".

Прошли торги на специализированном ресурсе Violity. Как сообщил автор объявления:

изготовлена монета из алюминиевой бронзы;

весит она 1,7 грамма.

Находится монета в коллекционном состоянии. Реставрации не подвергалась.

Тем не менее, она имеет дефект: сверху ободок слишком массивный и выпирает. Тогда как к низу он истоньшается из-за чего монета выглядит как стесанная.

Чего стоят старые монеты СССР

В то же время, несмотря на расхожее мнение, что все старые монеты являются ценными, на самом деле, это не так. Большинство таких копеек, которые украинцы до сих пор могут найти, к примеру, в старых коробках – обычные куски металла. В т.ч. и монеты времен СССР.

Как рассказал OBOZ.UA редактор сайта "Монеты-Ягодки" Виталий Ткач, такие монеты нумизматы могут купить – но за символическую 1 грн. И то лишь если они будут в хорошем состоянии. В противном же случае вряд ли можно будет надеяться и на это.

"С высокой вероятностью это будет ржавая монета. Это, а также то, что она может быть еще и потемневшей, стоимости не прибавляет. Напротив – снижает", – отметил Ткач.

Как сообщал OBOZ.UA, за монету же в 1 грн 1992 года разновидности 1.1ААг могут заплатить от 10 000 до 20 000 грн. Ее можно узнать по гладкому гурту без надписи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!