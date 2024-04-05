За старую украинскую монету заплатят 20 тысяч: как она выглядит

Украинцы могут дорого продать некоторые монеты. Дело в том, что ввиду своих особенностей те высоко ценятся коллекционерами – настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен.

Так, за экземпляр 1992 года разновидности 1.1ААг могут заплатить, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", от 10 000 до 20 000 грн. Эту монету можно узнать по гладкому гурту без надписи.

"На момент чеканки еще не было инструмента для нанесения надписи на группу. Поэтому эти гривни считаются "неоконченными", – отмечают специалисты.

За около 1 500 грн можно продать 50 копеек 2001 года. Такая цена обусловлена малым тиражом, которым была выпущена эта монета. Он составил всего 5 000 единиц.

"Вероятность найти монету в обращении маловероятна. [Однако] На аукционах все же были единичные случаи, когда продавали 50 копеек 2001 года, найденные в обращении", – рассказывают специалисты.

Ценятся и 1-копеечные монеты 1996 года. Так:

разновидность 1БА с большими ягодами можно продать по цене от 1 300 грн до 2 000 грн;

разновидность 1БВ с маленькими ягодами – от 2 500 грн до 3 000 грн.

"Копейка 1996 г. встречалась не только в наборах НБУ, иногда ее находили в обращении. Однако монеты из обращения дешевле, чем копейки из набора", – рассказывают нумизматы.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, несмотря на расхожее мнение, что все старые монеты являются ценными, на самом деле, это не так. Большинство таких копеек, которые украинцы до сих пор могут найти, к примеру, в старых коробках – обычные куски металла. В т.ч. и монеты времен СССР.

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