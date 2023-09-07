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Коллекционеры охотятся на старые украинские монеты: за сколько можно продать такие копейки

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
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Коллекционеры охотятся на старые украинские монеты

Украинцы могут дорого продать старые монеты разных номиналов. Однако не все – только те, которые имеют особенности, представляющие для коллекционеров большой интерес.

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Так, 2 копейки 1994 года разновидности 2(10 к.)АА можно продать, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", по цене от 4 500 грн. Эту монету можно узнать по широкому канту аверса (лицевой стороне).

"При чеканке аверса монеты использовался штемпель от 10 копеек 1994 года. Широкий кант получился из-за того, что диаметр штемпелей для 10 копеек меньше, чем для 2 копеек. Разновидность 2(10 к.)АА нумизматы часто называют "перепутка", – объясняют специалисты.

2 копейки 1994 года разновидности 2(10 к.)АА можно продать по цене от 4 500 грн

За 10 копеек 1994 года разновидности 2ГБк могут заплатить от 2 000 грн до 2 600 грн. Такие монеты можно опознать по:

  • четвертому зерну третьего колоса – оно разомкнуто;
  • четвертому зерну четвертого колоса – оно касается листа;
  • грозди №7 – хвостик не касается ягоды;
  • грозди №3 – хвостик короткий и тонкий;
  • гурту с крупной насечкой.
За 10 копеек 1994 года разновидности 2ГБк могут заплатить от 2 000 грн до 2 600 грн

А за 1 грн 2001 года разновидности 1АДг можно выручить до 5 000 грн. Особенность этой монеты в том, что у нее гладкий гурт без надписей.

"Поскольку эта гривня редкая и дорогая, ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они спиливают надписи на группе в более дешевой гривне 2001 года. Проверяйте параметры монеты: у оригинала вес 6,8 г, диаметр 26 мм", – предупреждают специалисты.

За 1 грн 2001 года разновидности 1АДг можно выручить до 5 000 грн

Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать и 5-копеечные монеты. Так, за монету 1992 года разновидности 2БАм могут заплатить от 2 500 грн до 3 000 грн.

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