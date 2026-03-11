Когда можно не платить за распределение газа: украинцам назвали 2 случая

Украинцам напомнили, что платить за доставку газ нужно всегда. Даже если дома никто не проживает. Исключениями являются лишь две ситуации: если газоснабжение прекращено из-за опасного состояния сетей и газ физически не подведен в жилье.

Видео дня

Об этом сообщил Киевский филиал "Газсети" на своей странице в Facebook. Они отметили, что даже если жители временно выехали из своего дома, газовые сети вокруг него продолжают работать поэтому и оплата за распределение сохраняется.

"Мы постоянно обслуживаем трубы, поддерживаем их в безопасном состоянии, чтобы в момент вашего возвращения вы могли сразу пользоваться газом – без ожиданий и дополнительных заявлений", – говорится в сообщении "Газмереж".

Исключениями, когда оплата за распределение газа не начисляется, являются:

жилье повреждено в результате обстрелов или аварий и газоснабжение прекращено из-за опасного состояния сетей – начисление останавливается с месяца, следующего после официальной фиксации повреждения;

– начисление останавливается с месяца, следующего после официальной фиксации повреждения; расторгнутдоговор распределения природного газа и ваше жилье механически отключено от газораспределительной сети – после этого платеж больше не начисляется.

Как украинцев через суд обязывали платить за распределение газа

О том, что в Украине оплачивать доставку газа должны все домохозяйства, которые подключены к газораспределительной сети OBOZ.UA рассказывал ранее. Независимо от того, проживают ли там люди и используют ли газ плата будет начисляться. Ее не начисляют только тем потребителям, которые официально отсоединились от сети и разорвали договор с оператором.

Например, в материалах по делу №154/5088/23, житель г. Владимир Волынской области пытался отменить платежку на доставку газа на 3874,2 грн, которую он получил от "Волыньгаза". Мужчина утверждает, что с июля 2022-го года проживает в Италии, а квартира – пустая. Владимир-Волынский городской суд рассмотрел иск и отказал мужчине. Он должен платить за доставку газа, даже если им не пользовался.

Представитель "Волыньгаза" объяснил, что размер платы за доставку рассчитали в 2023-м, исходя из объемов потребления за газовый год с октября 2021-го по сентябрь 2022-го. В этот период семья еще до переезда в Италию успела использовать 1520 кубометров газа. Следовательно, ежемесячно надо было платить за доставку 126,6 кубометров.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кабинет министров продлил действие возложения специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа до 31 марта 2026 года. Это означает, что по крайней мере до этого периода цена на газ для населения меняться не будет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!