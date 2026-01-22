Касается украинцев с картами "Привата": банк обратился к клиентам

ПриватБанк будет бесплатно доставлять новые и перевыпущенные платежные карты по Украине и в более чем 60 стран мира в течение всего 2026 года. Заказать карту можно в несколько кликов в Приват24, выбрав доставку в отделение, почтомат или на зарубежный адрес.

Об этом сообщил член правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко, подчеркнув, что банк и в дальнейшем адаптирует сервисы к потребностям украинцев, которые находятся как в Украине, так и за ее пределами. Оформление новой платежной карты или перевыпуск действующей занимает всего несколько минут.

Все операции выполняются через приложение Приват24, где клиент может выбрать тип карты и способ получения. В Украине карты доставляются:

в отделения ПриватБанка;

в почтоматы или отделения "Новой почты".

Для клиентов за рубежом доступна доставка через "Новую почту" и через "Укрпочту" на любой адрес в более чем 60 странах мира.

По итогам прошлого года клиенты ПриватБанка получили с доставкой более 1,2 млн платежных карт. Активнее всего услугой пользуются жители крупных регионов Украины – Киева, Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Одесской, Полтавской и Винницкой областей.

В то же время растет и количество заказов из-за рубежа. Только в 2025 году доставкой карт ПриватБанка воспользовались почти 150 тысяч украинцев, временно или постоянно проживающих за пределами страны. Чаще всего карты заказывают в:

Польшу;

Германию;

Чехию;

США;

Великобританию;

Францию;

Испанию.

В ПриватБанке также напомнили, что с начала полномасштабной войны срок действия всех платежных карт был продлен. Отмечается, что это позволяет клиентам беспрепятственно пользоваться картами для оплаты товаров и услуг, а также для снятия наличных. В случае необходимости активных онлайн-покупок клиенты могут:

мгновенно оформить цифровую карту в Приват24;

в Приват24; заказать пластиковую карту с бесплатной доставкой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинским физическим лицам – предпринимателям (ФЛП), которые обслуживаются в ПриватБанке, переписали условия обслуживания. Финучреждение отменило абонплату для активных предпринимателей, а также существенно снизило ключевые комиссии, что сделает банкинг более доступным и простым.

