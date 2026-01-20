ПриватБанк изменил условия обслуживания: кого затронут новые правила

Украинским физическим лицами-предпринимателям (ФОПам), которые обслуживаются в ПриватБанке, переписали условия обслуживания. Финучреждение отменило абонплату для активных предпринимателей, а также существенно снизило ключевые комиссии, что сделает банкиг более доступным и простым.

Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка. Отмечается, что изменения вступили в силу с 1 января и являются не временной акцией, а долгосрочной тарифной политикой банка.

"В центре новой стратегии – поддержка предпринимателя как драйвера экономики. ПриватБанк отказывается от логики фиксированных платежей и переходит к модели партнерства, где активность клиента становится инвестицией банка в его развитие", – отметили в финучреждении.

Что ПриватБанк изменил для ФОПов

Если оборот расчетов бизнес-картой превышает 15 тыс. грн в месяц , обслуживание счета стоит 0 грн.

, обслуживание счета стоит 0 грн. Отменена комиссия за внесение наличной выручки через терминалы самообслуживания.

через терминалы самообслуживания. Снижены тарифы на платежи в другие банки и валютные операции – это уменьшит финансовую нагрузку на предпринимателей, которые работают с поставщиками и клиентами в Украине и за рубежом.

В "Привате" называют это демонстрацией отхода от модели заработка на комиссиях к модели "роста вместе с клиентом". То есть руководство банка стремится показать заинтересованность в активном бизнесе и поддержать его масштабирование и увеличение оборотов.

За бесплатную услугу начнут брать деньги

Также с 1 января ПриватБанк начал брать со своих клиентов деньги за доставку банковских карт. Если раньше они могли заказать шесть бесплатных доставок, то с начала года услуга стала платной как для Украины (стоит 80 гривен), так и за рубежом.

Заказать физические карты можно с доставкой по Украине и за границу (в 48 стран). Сейчас клиентам доступны два типа карт:

Мгновенные (нового образца): неперсонализированные, имеют чип и магнитную ленту, без печати CVV-кода.

(нового образца): неперсонализированные, имеют чип и магнитную ленту, без печати CVV-кода. Премиальные: персонализированные, с чипом, без печати CVV-кода.

Сроки доставки по Украине ("Новая почта", почтоматы) составляют 1 день. Международная доставка занимает от 7 до 14 дней ("Новая почта") или от 7 до 30 дней ("Укрпочта").

После получения надо обязательно проверить целостность упаковки. Если она не повреждена, карту необходимо активировать в "Приват24".

