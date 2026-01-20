ПриватБанк изменил условия обслуживания: кого затронут новые правила
Украинским физическим лицами-предпринимателям (ФОПам), которые обслуживаются в ПриватБанке, переписали условия обслуживания. Финучреждение отменило абонплату для активных предпринимателей, а также существенно снизило ключевые комиссии, что сделает банкиг более доступным и простым.
Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка. Отмечается, что изменения вступили в силу с 1 января и являются не временной акцией, а долгосрочной тарифной политикой банка.
"В центре новой стратегии – поддержка предпринимателя как драйвера экономики. ПриватБанк отказывается от логики фиксированных платежей и переходит к модели партнерства, где активность клиента становится инвестицией банка в его развитие", – отметили в финучреждении.
Что ПриватБанк изменил для ФОПов
- Если оборот расчетов бизнес-картой превышает 15 тыс. грн в месяц, обслуживание счета стоит 0 грн.
- Отменена комиссия за внесение наличной выручки через терминалы самообслуживания.
- Снижены тарифы на платежи в другие банки и валютные операции – это уменьшит финансовую нагрузку на предпринимателей, которые работают с поставщиками и клиентами в Украине и за рубежом.
В "Привате" называют это демонстрацией отхода от модели заработка на комиссиях к модели "роста вместе с клиентом". То есть руководство банка стремится показать заинтересованность в активном бизнесе и поддержать его масштабирование и увеличение оборотов.
За бесплатную услугу начнут брать деньги
Также с 1 января ПриватБанк начал брать со своих клиентов деньги за доставку банковских карт. Если раньше они могли заказать шесть бесплатных доставок, то с начала года услуга стала платной как для Украины (стоит 80 гривен), так и за рубежом.
Заказать физические карты можно с доставкой по Украине и за границу (в 48 стран). Сейчас клиентам доступны два типа карт:
- Мгновенные (нового образца): неперсонализированные, имеют чип и магнитную ленту, без печати CVV-кода.
- Премиальные: персонализированные, с чипом, без печати CVV-кода.
Сроки доставки по Украине ("Новая почта", почтоматы) составляют 1 день. Международная доставка занимает от 7 до 14 дней ("Новая почта") или от 7 до 30 дней ("Укрпочта").
После получения надо обязательно проверить целостность упаковки. Если она не повреждена, карту необходимо активировать в "Приват24".
Как уже сообщал OBOZ.UA, у клиентов ПриватБанка есть несколько способов продолжать использовать банковскую карту, у которой заканчивается срок действия. В частности, в банке советуют перевыпустить ее – сделать это можно в любом из его отделений.
