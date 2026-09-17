Касается украинцев, которые отложили доллары или евро: кому грозит штраф до 20 % от суммы

Выезд из страны граждан, вывозящих в 2026 году свои валютные сбережения наличными, может обернуться для них проблемами на границе. Если сумма средств превышает установленный лимит, их необходимо задекларировать или предоставить документы о законном происхождении – в противном случае придется уплатить штраф в размере 20% от суммы превышения.

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Об этом сообщает Национальный банк Украины. Там отметили, что без декларирования и подтверждающих документов одно лицо может вывезти наличные или драгоценные металлы в эквиваленте до 10 тыс. евро в день (по состоянию на 17 сентября это почти 513 тыс. грн).

Лимиты и правила пересчета валюты

Порог в 10 тыс. евро рассчитывается в совокупности, независимо от того, в какой именно валюте вывозятся деньги – долларах, евро или других денежных единицах. Пересчет осуществляется по официальному курсу НБУ на день пересечения границы.

Важно учитывать, что норма в 10 тыс. евро действует на каждого отдельного человека, а не на семью в целом, даже если вы путешествуете вместе.

Какие документы необходимы

Если сумма наличных превышает разрешенный порог, таможенникам необходимо предоставить подтверждение того, что средства сняты с собственных счетов или получены легально. Для этого нужно предоставить установленный НБУ перечень документов:

платежное поручение или банковская справка о выдаче наличных со счета;

о выдаче наличных со счета; чек из банкомата, квитанция платежного терминала, слип или фискальный кассовый чек по операции выдачи наличных средствам держателям карты;

или фискальный кассовый чек по операции выдачи наличных средствам держателям карты; выписка о движении средств по банковскому счету;

по банковскому счету; квитанция об осуществлении валютно-обменной операции.

Как рассчитывается штраф

В случае нарушения таможенных правил санкция применяется исключительно к сумме превышения, а не ко всей наличности, которую имеет при себе гражданин, но средства не конфискуются. Например:

если вывозить без декларирования и документов 20 тыс. евро, штраф начисляется только на 10 тыс. евро превышения. Таким образом, размер финансовой санкции составит 2 тыс. евро.

Чтобы избежать задержек при пересечении границы и финансовых потерь, в регулирующем органе советуют заранее подсчитать объем наличных и своевременно оформить необходимые банковские выписки.

Как уже сообщал OBOZ.UA, польские власти хотят изменить правила пересечения границы с Украиной – чтобы движение через контрольно-пропускные пункты ускорилось и возле них не скапливались автомобили. Это должно обезопасить как самих путешественников, так и сотрудников таможни и пограничников от российских атак.

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