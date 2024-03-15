Какой вопрос обязательно следует задать на собеседовании: зарплату могут увеличить

Каждый, кто хоть раз проходил собеседование, знает, как неудобно бывает обсуждать с работодателем вопрос о зарплате. При этом нюанс оплаты является ключевым вопросом при трудоустройстве и точно не входит в перечень запретных тем. Но можно ли обсудить его так, чтобы получить и саму должность, и выгодные условия от работодателя?

Эксперт по прохождению собеседований Анна Папалиа в своем TikTok доказывает, что можно. Она рассказала, как себя вести и какие вопросы задавать, чтобы увеличить предложенную зарплату на новом месте.

По словам эксперта, написавшей книгу "Интервьюлогия: новая наука о собеседованиях", никогда не нужно сразу соглашаться на предложение о работе. Так вы точно не получите лучшие условия из возможных. За них придется немного поторговаться.

Папалия советует, прежде чем подписывать трудовое соглашение, спросить работодателя: "Спасибо за предложение. Оно подлежит обсуждению? В случае отрицательного ответа, вы все еще сможете принять текущие условия.

Если же ответ будет положительным, вам представится возможность договориться о лучшей оплате. Действительно заинтересованный в вас работодатель сделает все возможное, чтобы нанять вас, а значит, вы сможете выдвинуть ему некоторые свои встречные условия.

Не нужно проявлять здесь чрезмерную скромность, ведь ваш будущий босс тоже не сразу нашел вас. Ему пришлось пообщаться с определенным количеством людей, вероятно, с десятками, чтобы наконец остановить свой выбор на вашей кандидатуре. А значит, он уже ценит вас как профессионала.

Если же на вашу просьбу ответили отказом, скорее всего это означает, что вы уже получили лучшее предложение из возможных. И теперь вам предстоит решить, устраивает ли оно вас или нет. Совершенно нормально будет попросить на это 24 часа. За это время работодатель, которому вы понравились, вряд ли отзовет свое предложение. Так поступают, только если кандидат лжет, дает о себе неверные сведения или непрофессионально ведет переговоры.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие вопросы работодатель не имеет права задавать на собеседовании, и как на них реагировать.

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