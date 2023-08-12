Какими будут пенсии украинцев и проведут ли масштабное повышение, которое предусмотрено законом: в Минсоце озвучили планы 

В Украине в 2024-м Минсоц планирует "сохранить размер пенсии" (видимо речь идет о том, что размер выплат не снизят). При этом уверенности, что предусмотренную законом индексацию пенсии в 2024-м проведут, нет. Дело в том, что во время военного положения правительству дали право индексацию не проводить.

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Об этом министр соцполитики Оксана Жолнович рассказала в интервью "Укринформ". "Размеры назначенных выплат точно будут сохранены, их никто не будет уменьшать. Будем стараться увеличить пособия по бедности, но процент этого увеличения, конечно, зависит от переговоров с нашими международными партнерами", – заявила министр.

При этом Жолнович отметила, что наполнение Пенсионного фонда во многом зависит от военных. Они платят взносы со своих зарплат, тем самым наполняют бюджет ПФУ.

"Мы же понимаем, что масштабная война еще будет продолжаться, поэтому рассчитываем примерно на такие же поступления в Пенсионный фонд, как и в прошлом году. Если найдем дополнительный ресурс, то сможем увеличить выплаты", – пояснила она.

При этом гарантий, что в 2024-м произойдет индексация пенсий, нет. "Это требование, определенное законом, хотя на время военного положения его разрешено не проводить. В этом году мы ее сделали. В следующем году попытаемся также, но сложно сказать, что будет ждать нас в начале весны после еще одной сложной зимы. Поэтому пока планируем, а жизнь покажет", – добавила министр.

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