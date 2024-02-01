Украинские военные получат дополнительные выплаты в феврале: кто претендует и о каких суммах идет речь

В Украине с 1 февраля некоторые военнослужащие, независимо от того, находятся ли в районах проведения боевых действий, могут получить выплату 30 тыс. грн. В целом по-прежнему военные могут получать ежемесячное денежное довольствие и дополнительное вознаграждение.

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Речь идет о надбавках, установленных на период военного положения – 30, 50 и 100 тыс. грн. Об этом говорится в приказе № 566 Минобороны "Об утверждении Изменений в порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам, условия и порядок выплаты 30 тыс. грн военным были уточнены".

Так, 30 тыс. грн могут получить военные, выполняющие боевые (специальные) задания согласно боевым приказам (распоряжениям) в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых (специальных) заданий. Об этом говорится в приказе МОУ №260 абзаце 16 пункта 2 раздела ХХХІV.

Срочники в ВСУ получают минимально 6 тыс. грн. В свою очередь 100 тыс. грн в месяц могут получить все военнослужащие, непосредственно воюющие против российских оккупантов на фронте.

Военные на линии столкновения имеют зарплату 50 тыс. грн. Инструкторы же получают 15–30 тыс. грн.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине самую большую среднюю зарплату могут получать артиллеристы и минометчики. В результате полномасштабной войны айтовцев сдвинули с первого места в перечне самых высокооплачиваемых вакансий. Артиллерист в среднем зарабатывает 120 тыс. грн., а С++ программист – 110 тыс. грн.

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