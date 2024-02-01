ITшники больше не на первом месте: кому в Украине платят больше всего
В Украине самую большую среднюю зарплату могут получать артиллеристы и минометчики. В результате полномасштабной войны айтовцев сдвинули с первого места в перечне самых высокооплачиваемых вакансий. Артиллерист в среднем зарабатывает 120 тыс. грн., а С++ программист – 110 тыс. грн.
Об этом говорится в данных крупного кадрового портала. Среди городов самая большая зарплата в столице. Киевляне в среднем получают 22 тысячи гривен. Во Львове платят 20 тыс. грн., в Днепре – 19 тыс. грн. Самая маленькая зарплата среди украинских городов – в Сумах. Там в среднем платят 14,5 тысячи гривен.
- Артиллерист – 120000 грн
- Минометчик – 120000 грн
- C++ программист – 110000 грн
- Программист Golang – 90000 грн
- Оператор ПТРК – 85000 грн
- Разведчик – 75000 грн
- Инженер дронов – 75000 грн
- Снайпер – 75000 грн
- Танкист – 75000 грн
- Инструктор по тактической медицине – 75000 грн
Больше всего вакансий разместили для продавцов (в среднем они получают 16 тыс. грн). Менеджер по продажам может зарабатывать 25 тыс. грн. Водитель зарабатывает 25 тыс. грн, администратор – 17 тыс. грн, повар – 19 тыс. грн.
Отметим, как говорится в обзоре Минэкономики, в Украине средняя зарплата на январь 2024-го достигла 17,8 тыс. грн в вакансиях и 19,1 тыс. грн в резюме. В условиях военного положения экономическая активность предприятий оставалась низкой. Наряду с тем как в 2022 году, так и в 2023 году наблюдалось уменьшение количества зарегистрированных безработных, учитывая продолжение миграционных процессов, мобилизации в ряды ВСУ (такие категории лиц прекращают регистрацию как безработные).
Как сообщал OBOZ.UА, в Польше из-за дефицита рабочих рук бизнес ищет сотрудников среди украинских беженцев. Больше всего вакансий предлагают в сфере услуг, здравоохранения, пищевой промышленности. Также активно ищут представителей рабочих профессий, в том числе строителей.
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