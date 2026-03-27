Какие рабочие уже не нужны в Польше, а кого активно ищут: украинцам рассказали о ситуации на рынке труда

В Польше спрос смещается к работникам физических профессий, в таких сферах как логистика, пищевая промышленность и HoReCa (от англ. Hotel, Restaurant, Cafe/Catering – индустрия общественного питания и гостиничного бизнеса). Зато потребность в квалифицированном персонале сокращается, под удар попали автомобильная промышленность, производство электроприборов и мебельная отрасль.

Наибольшие сокращения в четвертом квартале 2025 года зафиксировано в польской автомобильной промышленности и секторе современных бизнес-услуг (так называемые "белые воротнички"). Об этом говорится в заключении аналитического центра международной компании по трудоустройству по результатам анализа ключевого индекса рынка труда Польши NEI (National Employment Index).

В каких сферах произошло сокращение

В машиностроении за год уволили 7,3 тыс. человек (-1,3%). В этой отрасли сокращения составили:

автомобильная промышленность – 1,7 тыс. человек (-0,83%);

производство электрических приборов – 5,7 тыс. сотрудников (-4,7%).

Также негативную динамику демонстрируют и другие отрасли. Это стало следствием снижения прибыльности в 2024 году на фоне замедления потребления и роста операционных расходов. Сокращение коснулись:

мебельной отрасли – сократили 2% работников;

перерабатывающей промышленности – "минус" 0,35%;

сферы торговли:

– оптовая торговля – сократили 27 тыс. человек (-5,1%);



– розничная торговля – минус 5 тыс. (-0,7%).

Какие сферы росли

Зато в конце 2025 года появились первые признаки стабилизации рынка труда. Занятость в розничной торговле выросла на 0,5%, если сравнивать третий квартал 2025 года с четвертым кварталом.

Строительная отрасль была относительно стабильной. Сокращение занятости составило лишь 0,2%, а во второй половине года – количество работников даже несколько возросло.

В свою очередь в сегментах, где преобладает физический труд, спрос на работников рос. В четвертом квартале 2025 года выросли:

логистика — увеличение на 10 тыс. человек (5,6%);

пищевая промышленность — "плюс" 7,7 тыс. человек (1,95%);

HoReCa – 2,7 тыс. человек (1,6%).

Рост спроса на физический труд в значительной степени покрывается за счет трудовых мигрантов. Украинцы составляют около 67% от всех работающих мигрантов. Без них часть компаний была бы вынуждена остановить деятельность.

Эту тенденцию подтверждает индекс "Трудовой иммиграции" NEI. В четвертом квартале 2025 года он вырос на 3 пункта в годовом измерении и на 1 пункт – в поквартальном.

Чего ждать в будущем

Аналитики ожидают, что в 2026 году структурный сдвиг на рынке труда Польши сохранится. Основатель Gremi Personal Евгений Кириченко прогнозирует, что спрос на физические профессии останется высоким. Тогда как "белых воротничков" продолжат увольнять из-за оптимизации расходов и автоматизации процессов.

Он также прогнозирует, что зависимость бизнеса от трудовой иммиграции будет только усиливаться. Это делает миграционную политику одним из ключевых факторов стабильности польской экономики.

Индекс NEI

Индекс рынка труда NEI – главный индикатор здоровья рынка труда в Польше. Это квартальный индекс, который помогает компаниям оценить перспективы доступности рабочей силы, ожидаемые расходы на персонал, настроения бизнеса относительно занятости и общую устойчивость экономической среды.

Этот индекс состоит из четырех компонентов:

доступность труда;

стоимость труда;

настроения бизнеса;

волатильность (скорость и сила изменений) экономики.

Каждый компонент рассчитывается по шкале от 0 до 100, как и итоговое значение NEI. Значение более 50 сигнализирует о благоприятных тенденциях на рынке труда, а ниже 50 – о негативных структурных изменениях и повышенных рисках для бизнеса. Расчет осуществляется с учетом сезонности – через сравнение с аналогичными периодами предыдущего года.

