Какие пенсии получат украинцы с минимальной, средней и высокой зарплатами: названы цифры будущих выплат

В Украине с минимальной зарплатой размер пенсии составит 2361 грн. Вместе с тем со средней зарплатой можно получать 4741 грн, с зарплатой вдвое выше средней – 5482 грн.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Отметим, в формуле расчета пенсии заработную плату за последние три года (нужно использовать данные ПФУ, которые отличаются от данных Госстата), нужно умножать на отношение собственной зарплаты к средней, на стаж в годах и на 1%. Средняя зарплата за последние три года составляет 13 547 грн.

С минимальной зарплатой. В Украине с минимальной зарплатой 7100 грн можно рассчитывать на пенсию в размере 2361 грн. Такая выплата возможна при наличии 35 лет стажа. Это минимальная пенсия.

Если ваша зарплата составляет 7,1 млн гривен, но вместо 35 лет у вас всего 31 год стажа, то размер пенсии составляет 2361 грн. Причина: и в первом, и во втором случае расчетный размер пенсии меньше минимальной выплаты. Поэтому Пенсионный фонд будет платить минимальную пенсию в размере 2361 грн.

Со средней зарплатой. Если украинец получает среднюю зарплату (по данным ПФУ около 16 тыс. грн) можно рассчитывать на пенсию в размере 4 741 грн. Такая выплата возможна при наличии 35 лет стажа.

С зарплатой выше средней вдвое. Если зарплата вдвое выше средней (около 32 тыс. грн). В таком случае коэффициент оценки стажа увеличится вдвое. Как результат, пенсия будет на уровне 5482 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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