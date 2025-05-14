Украинцам могут пересчитать пенсии: Верховный суд принял историческое решение, Кабмин проводил неправильную индексацию

Верховный суд удовлетворил иск одного из украинских пенсионеров и постановил, что отсутствие полной индексации пенсий в течение нескольких лет после их назначения противоречит требованиям действующего законодательства. Начиная с 2017-го индексацию пенсий проводят только в случае, если они "устарели". То есть вновь назначенные пенсии повышают на небольшую сумму специально, чтобы постепенно выровнять их размер с "устаревшими" выплатами.

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Такая практика противоречит нормам закона, решили в Верховном суде. Истцу должны задним числом провести полную индексацию его пенсии. Вместе с тем, теперь все украинские суды в аналогичных делах должны руководствоваться решением Верховного суда.

О том, как проводят индексацию и что может измениться, читайте в материале OBOZ.UA.

Какое решение принял Верховный суд

Кабинет министров годами неправильно повышал "новые" пенсии. Суды низших инстанций, руководствуясь постановлениями правительства, занимали позицию ПФУ, но Верховный суд по делу клиента юридической компании "Мережа права" постановил: даже новые пенсии необходимо полноценно индексировать. Вместо такой ежегодной индексации правительство повышало новые пенсии на небольшую сумму (обычно на 100-135 грн).

Например, в 2024-м в Украине провели индексацию пенсий (речь идет о той части, которая рассчитана по формуле) на 7,96%. А вот тем пенсионерам, которые недавно вышли на пенсию, выплату повысили всего на 100 грн. В 2023-м пенсии индексировали на 19,7%, а вот новым пенсионерам – добавили всего по 100 грн.

Так вот, если новый пенсионер, который вышел на пенсию в 2022-м, имел пенсию в размере, допустим, 4 тыс. грн (и не имел никаких доплат), по решению правительства за два года его пенсию увеличили всего лишь на 200 грн. А если бы новым пенсионерам проводили такую же индексацию, как и старым, то размер этой пенсии за два года вырос бы более существенно.

Верховный суд принял решение по иску конкретного пенсионера. Мужчина вышел на пенсию в 2020-м и в течение лет его пенсию не индексировали, а повышали на 100-135 грн ежегодно. То есть к нему применяли такие же правила, как и ко всем. Пенсионеру отказали в судах низших инстанций, поэтому он вместе со своим представителем Андреем Дзисем, адвокатом "Мережі права", дошли до Большой палаты Верховного суда (наивысшая судебная инстанция Украины, обжалование возможно только на международном уровне – ред.) и получили положительное решение.

"Признать противоправными действия Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области относительно непроведения индексации пенсии с применением коэффициентов увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине за 2018-2020 годы, с которой уплачены страховые взносы, и которые учитываются для исчисления пенсии в размере 1,14, 1,197 и 1,0796", – говорится в решении Верховного суда.

Что изменит это решение

Теперь суды низших инстанций должны учитывать это решение Верховного суда как правовую позицию, обязательную для аналогичных дел. Это означает, что: решения по делам с таким же фактажем (назначение пенсии после 2020 года с неправильным коэффициентом индексации) будут приниматься в пользу пенсионера. При этом, процесс будет значительно быстрее и предсказуемее, без необходимости проходить все инстанции, объясняют в "Мережі права".

Такое решение может затронуть несколько миллионов украинских пенсионеров. После назначения пенсию нормально не индексируют в течение трех лет. При этом, например, только в 2023-м в Украине появилось 434 тыс. новых пенсионеров.

"Все гражданские пенсионеры, которые вышли на пенсию с 2020 года и не получили надлежащей индексации в 2021-2024 годах, имеют право на перерасчет пенсии. Ключевое условие: пенсия должна была быть начислена с применением заниженного, условного коэффициента средней зарплаты (как это делал ПФУ вместо реального показателя). Если это подтверждается документально – шанс на положительное решение в суде практически гарантирован. Однако, нужно будет учитывать, какой основной размер пенсии у пенсионера, поскольку необходимо будет определить на какое повышение может пенсионер рассчитывать", – рассказывает адвокат Андрей Дзись.

Сумма задолженности по решению суда будет выплачена сразу с увеличенной пенсией с момента обращения в ПФУ с заявлением о проведении соответствующего начисления до вступления решения в законную силу.

Почему Кабмин так индексирует пенсии

Украинцы, которые сейчас выходят на пенсию, получают значительно большие выплаты, чем условно "старые" пенсионеры. Представим, что пенсионер со средней зарплатой и 35 годами стажа вышел на пенсию в 2013-м. Во время реформы 2017-го его пенсию пересчитали. Тогда всем пенсионерам выплаты рассчитали исходя из средней зарплаты по стране в размере 3764,4 грн. Далее ежегодно эту цифру увеличивали во время индексации (кроме 2018-го, который прошел без индексации).

Таким образом, украинец со средней зарплатой и с 35 годами стажа в 2017-м после перерасчета получил выплату в размере 1 317,5 грн. С того момента его выплату индексировали семь раз. Сейчас в его пенсии учтена зарплатная база в размере 8 913,8 грн. И без учета возможных доплат он может рассчитывать на выплату в размере 3 119,8 грн. Если этому пенсионеру исполнилось 60 лет в 2013-м, то сейчас ему уже 72 года. Вместе с возрастной доплатой размер пенсии составляет от 3 240 грн.

Такой же пенсионер, который выходит на пенсию, имея среднюю зарплату и 35 лет стажа, в этом году будет иметь зарплатную базу в размере 15 057,09 грн. Следовательно, его пенсия составит 5 269,9 грн. То есть он гарантированно будет получать больше, чем тот пенсионер, который выполнил такие же условия (имел среднюю зарплату и 35 лет стажа), но вышел на пенсию раньше.

И чтобы сократить разрыв в суммах выплат между старыми и новыми пенсионерами, вместо того, чтобы повысить меньшие пенсии, решили как минимум несколько лет не индексировать высокие пенсии.

Например, в 2025-м состоялась индексация пенсий на 11,5%. Но на самом деле на такой процент повысили выплаты лишь для "старых пенсионеров". В постановлении правительства №209 предусмотрели, что если пенсионер вышел на заслуженный отдых в 2021-м, его выплата вырастет на 5,7%, в 2022-м – на 4,6%, в 2023-м – на 3,4%.

Пенсии быстро устаревают

Пенсионер, который вышел на заслуженный отдых в 2021-м, в формуле расчета пенсии имел среднюю зарплату за три года в размере 9 118,81 грн. Допустим, что он в течение 35 лет получал среднюю зарплату. Следовательно, в 2021-м пенсия должна была составлять 3 191,5 грн. Это 30,86% от средней зарплаты за 2021-й.

В 2021-м вместо полноценной индексации эту пенсию увеличили на 100 грн, в 2022-м – на 135 грн, а в 2023-м – на 100 грн, в 2024-м – также на 100 грн. То есть в сумме за эти годы пенсию увеличили на 435 грн. И в 2024-м она составила 3 626,5 грн. И это уже всего лишь 20,73% от средней зарплаты по состоянию на 2024-й (смотрите график).

Фактически происходит стремительное обесценивание пенсий. Когда вы выходите на заслуженный отдых, можете получать, допустим, треть от средней зарплаты. А через несколько лет это уже будет одна четвертая часть от этого же показателя.

Проблема не только в том, что в первые годы после назначения не происходит полноценной индексации (что, как решил Верховный суд, незаконно). Еще одна проблема – сам размер индексации. Формула расчета пенсии выглядит так: среднюю зарплату за три предыдущих года умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, на стаж в годах и на 1%. Полученная сумма – и есть посчитанная по формуле пенсия без возможных надбавок.

Для индексации считают коэффициент повышения зарплатной базы: 50% инфляции за прошлый год добавляют к 50% от среднего за три года роста зарплат. Если цены растут медленно, то и пенсию сильно не будут повышать. Такая индексация все равно приводит к устареванию зарплатной базы. И эту формулу уже давно нужно менять, как и сами правила индексации.

Пока правительство так и не удосужилось зарегистрировать в Раде обещанную пенсионную реформу, украинские пенсионеры через суд могут менять правила для себя индивидуально. По меньшей мере, заставлять ПФУ индексировать, в том числе и новые пенсии. И от момента подачи иска в суд до момента принятия решения может пройти от четырех до шести месяцев (без учета возможного рассмотрения в апелляционной инстанции).