Как выгодно перейти с одного вида пенсии на другой: что нужно знать украинцам

Украинцы могут законно выбрать более выгодный вид пенсии – например, перейти с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту, или наоборот, в зависимости от страхового стажа и условий начисления. Правильно осуществленный переход может существенно повысить ежемесячные выплаты, особенно если учтены новые показатели средней зарплаты и дополнительный стаж.

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Об этом рассказал эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин профильному изданию "На пенсии". Украинское законодательство позволяет человеку иметь право на несколько видов пенсий, однако получать можно только одну.

Это значит, что граждане, одновременно имеющие право, например, на пенсию по возрасту и пенсию по инвалидности, должны выбрать наиболее выгодный для себя вариант. Такой выбор может повлиять не только на ежемесячные выплаты, но и на общую финансовую стабильность пенсионера.

Коробкин обращает внимание на ключевой фактор – страховой стаж. Если человек после назначения пенсии по инвалидности продолжал работать и набрал не менее двух лет дополнительного стажа, переход на пенсию по возрасту может стать финансово выгодным. В этом случае при расчете новой пенсии Пенсионный фонд применит современный показатель средней заработной платы – за три года, предшествующих переходу. Это может существенно увеличить пенсию, особенно если предыдущая рассчитана по устаревшим данным.

Однако не каждый переход обязательно означает выгоду. Если у пенсионера нет достаточного дополнительного стажа, то при переходе с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту используют тот же старый показатель заработной платы, что и раньше. В таком случае изменений в сумме выплат не будет или они будут минимальными. Также нужно учесть, что размер пенсии по инвалидности зависит от группы.

Например, третья группа предусматривает только 50% пенсии по возрасту – это существенно влияет на целесообразность перехода. Перед тем как принять решение о переходе с одного вида пенсии на другой, следует:

проанализировать все виды пенсий, на которые есть право;

оценить имеющийся страховой стаж после назначения нынешней пенсии;

узнать, какие показатели средней зарплаты будут учтены при новом расчете;

учесть группу инвалидности и дату ее установления;

получить консультацию у специалиста Пенсионного фонда или независимого пенсионного эксперта.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские пенсионеры обязаны в течение 10 дней после ряда изменений сообщить им Пенсионный фонд. Например, трудоустройство или увольнение с работы. Без такого уведомления может быть выплачена лишняя сумма, которую затем обязут вернуть в бюджет (т.н. штраф).

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